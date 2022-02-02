台東男除夕夜捕鰻苗落海！海陸空漏夜搜尋　尋獲無生命跡象

▲岸巡人員抵達現場只發現男子車輛及手機，隨即協調展開海陸空搜救。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

海巡署第十巡防區指揮部118服務電話，台東男子除夕夜於卑南溪口北岸捕蝦失蹤，海巡單位獲報派出海巡艇及協調空勤總隊搜尋，直至隔日凌晨尋獲失蹤男子，但男子已無生命跡象，經檢警勘驗後交家屬處理善後。





▲海巡署第十巡防區指揮部31日晚間9時09分接獲民眾報案，於台東卑南溪口北岸疑似有民眾落海失蹤請求協助救援。

第一三岸巡隊表示，男子於卑南溪口北岸捕撈鰻苗時疑似落海失蹤，獲報後立即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站及無人機區隊趕赴現場實施搜索，同時聯繫第十五海巡隊、台東縣消防大隊及富岡派出所等單位派員前往搜救，海巡人員抵達現場後尚未發現該民眾，現場僅遺留該民眾車輛及手機，隨即再協調空勤總隊等於該處海域持續搜索中，直至隔日上午07時49分接獲，於卑南溪口南岸岸際發現疑似落海失蹤男子，並由家屬指認確定身分。

▲落海男子被尋獲後已無生命跡象，家屬抵達現場確認身分後悲慟不已。



東部分署第一三岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，將立即派員馳赴救援處理。