　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東男除夕夜捕鰻苗落海！海陸空漏夜搜尋　尋獲無生命跡象

▲▼岸巡人員抵達現場只發現男子車輛及手機，隨即協調展開海陸空搜救。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

岸巡人員抵達現場只發現男子車輛及手機，隨即協調展開海陸空搜救。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

海巡署第十巡防區指揮部118服務電話，台東男子除夕夜於卑南溪口北岸捕蝦失蹤，海巡單位獲報派出海巡艇及協調空勤總隊搜尋，直至隔日凌晨尋獲失蹤男子，但男子已無生命跡象，經檢警勘驗後交家屬處理善後。

▲▼岸巡人員抵達現場只發現男子車輛及手機，隨即協調展開海陸空搜救。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

▲海巡署第十巡防區指揮部31日晚間9時09分接獲民眾報案，於台東卑南溪口北岸疑似有民眾落海失蹤請求協助救援。

第一三岸巡隊表示，男子於卑南溪口北岸捕撈鰻苗時疑似落海失蹤，獲報後立即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站及無人機區隊趕赴現場實施搜索，同時聯繫第十五海巡隊、台東縣消防大隊及富岡派出所等單位派員前往搜救，海巡人員抵達現場後尚未發現該民眾，現場僅遺留該民眾車輛及手機，隨即再協調空勤總隊等於該處海域持續搜索中，直至隔日上午07時49分接獲，於卑南溪口南岸岸際發現疑似落海失蹤男子，並由家屬指認確定身分。

▲▼岸巡人員抵達現場只發現男子車輛及手機，隨即協調展開海陸空搜救。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

落海男子被尋獲後已無生命跡象，家屬抵達現場確認身分後悲慟不已。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，將立即派員馳赴救援處理。

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
床戰尷尬3狀況！　Albee忘鎖門被男友媽看光：我坐她兒子身
高雄確診+8「不公佈足跡」　市府揭原因
浩子阿翔不合17年終於破冰！　他一臉尷尬全被拍
快訊／新北一家3口確診同遊高雄過年　新增足跡曝
快訊／高雄本土＋8！　5人就醫在診所遭傳染
快訊／物流公司再+7確診！　桃市府勒令停工
警局除夕High過頭！鈔票狂塞褲檔、女警大玩cosplay
快訊／國道3號「3車連環撞」！　中和隧道中線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東男除夕夜捕鰻苗落海！海陸空漏夜搜尋　尋獲無生命跡象

初二回娘家！蘇花路廊上午南下車流衝高　預估尚有1萬輛車次

快訊／桃園物流公司群聚燒不停！染疫人數再+7　市府勒令停工

阿里山公路初二現車潮　交流道上山車陣綿延三公里長

海巡「天空之眼」曝光！無人機守台灣藍海　學生喊：酷喔

桃園物流公司再傳新增確診　鄭文燦：有必要會停工

初一遇死神！台中女坐軍人男友機車聚會返家遭撞飛草叢　雙雙喪命

台南春節發動餐飲、防疫、消保三重稽查　守護民眾過年健康

愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站　春節提供免費三餐

春節到基隆海派浪漫遊　消費滿500元送城市限定好禮

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

台東男除夕夜捕鰻苗落海！海陸空漏夜搜尋　尋獲無生命跡象

初二回娘家！蘇花路廊上午南下車流衝高　預估尚有1萬輛車次

快訊／桃園物流公司群聚燒不停！染疫人數再+7　市府勒令停工

阿里山公路初二現車潮　交流道上山車陣綿延三公里長

海巡「天空之眼」曝光！無人機守台灣藍海　學生喊：酷喔

桃園物流公司再傳新增確診　鄭文燦：有必要會停工

初一遇死神！台中女坐軍人男友機車聚會返家遭撞飛草叢　雙雙喪命

台南春節發動餐飲、防疫、消保三重稽查　守護民眾過年健康

愛心不打烊！基隆市府關懷街友開闢熱食站　春節提供免費三餐

春節到基隆海派浪漫遊　消費滿500元送城市限定好禮

蔡英文過年替毛孩加菜　在東森寵物雲買了這些給林靜儀的「Beelu」

新竹房價漲幅超越雙北！他納悶「決定關鍵」 　內行曝1因素

疫情以來第3個春節　陸專家：最壞的日子要慢慢過去了

小時候皮膚超緊實！　3年後變「垮臉鬆弛大叔」媽苦笑：胖了27公斤

百萬夜景可欣賞！盤點台北10家高樓層餐廳　情人節來浪漫一下

普丁怒：美國不在乎烏克蘭安全　只想誘使俄羅斯開戰

日前曾打疫苗！男爬「南三段」上吐下瀉　空勤黑鷹馳援送醫

蔡英文春節慰勉國軍　頒加菜金感謝留守官兵

高雄大年初二確診暴增＋8　不公佈足跡！高市府曝關鍵原因

才剛煮完水「下秒倒地」妻急電警消救回　救護正妹：CPR很重要！

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

桃園物流公司再傳新增確診　鄭文燦：有必要會停工

即／花蓮3歲童墜水溝命危！家門前玩耍遭沖走

染疫國中生台中遊　簡訊急召42人採檢

初一遇死神！台中女坐軍人男友機車聚會返家遭撞飛草叢　雙雙喪命

大掃除20萬一起被丟了　2天後結局曝

快訊／桃園物流公司群聚燒不停！染疫人數再+7　市府勒令停工

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急匡112人PCR結果出爐

九九峰斷崖美照瘋傳　最高可罰15萬

鞭炮聲擾鄰！台南警深夜勸導遭煙火轟炸

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03毫克　

永靖創生特展　廢棄傢具變老虎藝術

更多熱門

相關新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

昨天是除夕夜，不少人都窩在家看綜藝節目，就有一名網友發文表示，昨天他轉了轉電視後，發現張文綺真的很夯，好幾台節目都有對方身影，為什麼出現率這麼高？貼文引發討論，不少網友點出關鍵，直言婆媽都很喜歡。

西螺福興宮湧萬人　發8800份美金

西螺福興宮湧萬人　發8800份美金

宏仁、常春醫院春節維持門診守護民眾

宏仁、常春醫院春節維持門診守護民眾

量販、超市「過年營業時間」一次看

量販、超市「過年營業時間」一次看

量販超市「過年營業時間」懶人包

量販超市「過年營業時間」懶人包

關鍵字：

除夕夜鰻苗落海海陸空漏夜搜尋生命跡象

讀者迴響

熱門新聞

最易「單身上癮」星座Top 3

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

「露營界勞斯萊斯」快閃石門水庫！

女大生曝「刮刮樂5撇步」嗨喊：每年零賠

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

10外孫排隊領紅包！阿公發錢全程結屎面

更多

最夯影音

更多
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面