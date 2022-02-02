過年後遺症！物理治療師列「三大常見痠痛因素」　8招運動可改善

▲肩頸痠痛。（圖／達志示意圖）

過年常見的幾個後遺症，包含過年前大掃除、年夜飯準備、熬夜打麻將和追劇看電視，物理治療師整理3種肩頸痠痛預防運動，與5種腰酸背痛預防運動，緩解過年痠痛。

文／汐止國泰綜合醫院復健科物理治療師 謝侑倫

過年常見的幾個後遺症如下：

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1. 過年前大掃除

掃地、拖地，擦窗戶、擦拭櫥櫃等等，反覆持續性的肩頸用力很容易造成表層肩頸大肌肉的過度使用；此時如果再加上手舉高過頭的用力動作，更容易造成肩頸的緊繃痠痛，如果沒有適度休息，痠痛還繼續不當使用，除了可能造成肩關節附近的肌腱炎、滑囊炎，常見還可能引發肩夾擠症候群，嚴重的話之後可能還會演變成五十肩。

2. 年夜飯準備

買菜提重或是炒菜拿鍋子等等，除了前述提到反覆性動作容易造成身體組織如肌腱等的過度負荷而受傷發炎，不當的荷重對組織也是個負擔，如果身體沒有強健的組織可以承受，再加上姿勢不良，身體組織不當受力就也很容易造成受傷。因此，可能會有肩頸痠痛、手腕疼痛等狀況。

3. 熬夜打麻將與追劇看電視

過年期間聚會打麻將一整天，或是追劇一整天也是很普遍的事。維持一個姿勢很久，容易造成血液循環不良，加上肌肉維持靜止狀態很長的時間，肌肉便很容易緊繃僵硬、組織缺氧又過勞，代謝廢物積聚不易排除，痠痛便容易產生。如果再加上不良的姿勢維持很久，例如圓肩駝背，有的肌肉持續處在縮短位置就使得肌肉緊繃與缺氧狀況更嚴重，而有些肌肉持續處在被拉長的位置，久了就容易變得無力。兩者加起來的效應就是身體肌肉群處在不平衡的狀態，於是當外力通過身體沒辦法經由最有效率的人體工學方式傳遞，便容易因為經由不適切的組織來承受壓力而造成身體組織受傷。

肩頸痠痛的預防與運動

預防身體各部位的痠痛最基本也是最重要的就是盡量保持正確的姿勢。肩頸部位最常見的不良姿勢就是頭部往前傾、圓肩和駝背。正確的姿勢應當是保持頭部及下巴微收，雙肩肩胛略為後收不往前，很好的一個提醒方式是可以去想像身體背後有一道牆，雙肩和頭部後方都要貼在這個牆面上，這樣就能盡量讓上身肩頸與脊椎保持在較為標準的姿勢。

1. 肩部畫圓運動：雙手輕輕搭在肩膀上，由前往後畫圓。

▲過年痠痛指引，肩部畫圓運動。（圖／汐止國泰復健科物理治療師謝侑倫提供，下同）

2. 擴胸運動：雙手在背後交叩，雙肩往後夾，將胸口往前、往上頂，視線可稍微往上方看，伸展胸部肌群。

▲過年痠痛指引，擴胸運動 (圖二)。

3. 肩頸伸展運動 ：

先將姿勢坐正坐挺後，微收下巴。將一手扣著椅子當固定端，避免該邊肩膀在伸展的時候翹起。另一手扣著頭部，輕輕慢慢將頭部倒向一邊，直到感覺對側頸部肌肉有些許痠緊的感覺即可稍作停留，大約10-15秒鐘，15下後換邊。

側邊肩頸拉完後換伸展斜後方肩頸肌肉。將頭部先轉向一邊大約45度，然後點頭看下方，再用該側手協助將頭部往下更多一些，直到感覺對側斜後方頸部肌肉有些許痠緊的感覺稍作停留，大約10-15秒鐘，15下後換邊。

▲▼過年痠痛指引，側邊肩頸伸展運動 (上)、伸展斜後方肩頸肌肉（下）。

腰痠背痛的預防與運動

一般人最喜歡的坐姿是最舒服、最省力的「沙發馬鈴薯」坐姿。也就是將身體鬆軟的靠在沙發或椅背上完全不用出力，身體脊椎呈駝背姿勢、薦椎貼在椅面上。這樣的坐姿除了身體因為有支持不需出力、久了便會因為肌肉的缺乏使用造成肌肉無力外，同樣地，因為不良姿勢本身便容易造成身體肌肉不平衡、組織不當受力而容易受傷。正確的坐姿應當是用臀部下方兩個突出的骨頭(稱為坐骨)接觸椅面，脊椎盡量保持中立位置不駝背。

1. 側腰伸展運動：雙腳交叉，雙手向上延伸交扣後側彎。

▲過年痠痛指引，側腰伸展運動。

2. 下背伸展運動：躺姿雙手抱大腿後側將雙腳靠近胸口，可稍微左右搖擺。

▲過年痠痛指引，下背伸展運動。

3. 腹部與鼠蹊伸展運動：趴姿雙手將上半身撐起。

▲過年痠痛指引，腹部與鼠蹊伸展運動。（圖／汐止國泰復健科物理治療師謝侑倫提供）

4. 梨狀肌伸展運動：如圖所示，將一腳跨在另一腳膝蓋上方，雙手扶抱下腳大腿後側將之靠近胸口。

▲過年痠痛指引，梨狀肌伸展運動。

5. 腿後肌群伸展運動（圖九）：將一腳放在椅子上，身體往前傾，至感覺腿後稍微痠緊的位置稍作停留。

▲過年痠痛指引，腿後肌群伸展運動。

結語

要避免肩頸痠痛和腰痠背痛，需注意良好姿勢的維持、增加持續性活動中間休息的時間和頻率，並伴隨適度伸展與活動，平時並盡量強化肌力與柔軟度，增進核心肌群肌力例如皮拉提斯等運動，便能避免或減緩各種過年後遺症。上述伸展運動為幾個簡單基本的舒緩方式，如果執行後身體有不適，或是疼痛依然沒有改善，仍須尋求相關專業如物理治療師的協助。