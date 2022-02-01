年節走春必拜！全台「6大廟宇」拜了旺運一整年　南北求財聖地曝

▲新年拜拜除了求平安之外，更是要到財神廟走一趟，希望財神爺保佑今年財運滾滾。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（1日）是大年初一，許多人都計畫好要出去走春拜神，一方面觀光旅遊，一方面向神明上香祈福，祈求一年的平安順遂。對此，命理網站《旺好運》推薦台灣北、中、南部6間香火鼎盛的廟宇，特別適合在過年期間走春前往參拜。

台北艋舺龍山寺

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位於台北市萬華區的艋舺龍山寺，每年吸引台灣各地、海外香客前往參拜，而且每年的平安燈、光明燈、藥師燈都吸引上千信眾排隊點燈。龍山寺的月老也十分有名，每年促成多對佳侶，當作年初開運參拜之地，最適合不過了～

新北中和烘爐地

洪爐地是北台灣求財最旺的土地公廟！這裡不只風光秀麗、香火旺、夜景美、連土地公保佑賺錢都特別靈驗～新的一年想保佑財運，就來烘爐地參拜福德正神。

台中大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮可是全台媽祖廟之首，又俗稱大甲媽祖廟，是大家在春節時前往參拜、搶頭香、領開運紅包的好地方。（小提醒：因疫情關係，除夕搶頭香活動取消）

彰化鹿港天后宮

鹿港天后宮香火鼎盛，每年迎新春會遵循古禮，迎請湄洲天上聖母至中殿視事，並藉此祈求風調雨順，國泰民安。許多人在春節來這裡拜拜後，會順便一遊鹿港老街，體驗當地風情。

南投竹山紫南宮

南部最知名財神廟，當屬竹山紫南宮，主祀福德正神，不少老闆、業務都喜歡來這裡求取發財金、金雞母，保佑發財。（小提醒：因疫情關係，農曆初一發錢母活動延後舉行）

台南南鯤鯓代天府

南鯤鯓代天府廟宇規模盛大，是古老的五府千歲信仰中心，在每年農曆春節都會舉辦「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」祈福活動，吸引許多信眾參加。

● 本文獲得旺好運授權。

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