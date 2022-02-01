侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

▲新北市長侯友宜大年初一至福德宮為家人祈福。（圖／翻攝侯友宜臉書）

圖文／CTWANT

今（1）日是大年初一，新北市長侯友宜在臉書表示，金虎年的開端 ，最大心願就是希望所有人都能健康平安，他今一大清早也特別到新北在地的福德宮祈福，希望外甥（納豆）能夠早日康復，回到所熱愛的舞台。

「習俗有一說，正月初一開正這天的祈福最有機會實現，心誠則靈，願身在台灣的每一個人都能平平安安。」侯友宜說，去年一整年，歷經了好幾波疫情，即使跨過農曆年，變化多端的疫情，還沒有完全遠離，雖然挑戰還在，但相信在大家齊心努力下，一切都能否極泰來。

侯友宜表示，今日一大清早，新北街頭人煙稀少，他剛好行經常去祈福的在地福德宮，因此下車進到裡頭訪視廟方的防疫作為，在一片靜謐中，也順道雙手合十，點上一炷香，為新北市民，向守護鄰里的土地公祈福，並且祈願家人健康平安。

侯友宜的外甥、知名藝人納豆上月24日因頭痛自行就醫，經檢查是腦出血，緊急開刀做引流手術，目前人還在加護病房。經紀人日前透露，納豆的恢復狀況良好，不少粉絲近日紛紛在臉書留言，祝福納豆早日康復。

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