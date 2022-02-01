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社區大學推無農藥化肥種植　比臉大！種出「幸福高麗菜」

▲▼高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，日前在河濱國小舉行成果展。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，日前在河濱國小舉行成果展，其中最吸睛的是，一顆重達24.5台斤的巨大高麗菜。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市第一社區大學日前在河濱國小舉行成果展暨課程博覽會，展示所有學員課程成果，其中「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，學員們義賣今年種植成果，包括蕃茄、南瓜與青葉菜類白菜等等，而最吸睛的是，一顆重達24.5台斤的巨大高麗菜，它與一般的常見的高麗菜相比，整整大了快10倍。

▲▼高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，日前在河濱國小舉行成果展。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市第一社區大學「樂學農園社」游淑燕社長說，這顆超大高麗菜花了5個多月的時間種植，在眾多學員用愛心與歌聲、音樂呵護下長大收成，所以學員們取名為「幸福」，希望在新的一年將幸福許給大家，也盼望疫情快走，大家都可以幸福快樂。

▲▼高雄市第一社區大學「樂學農園社」推廣無農藥化肥種植，日前在河濱國小舉行成果展。（圖／記者吳世龍翻攝）

游淑燕說，除了品種不同，另外更重要的是農園社推廣無毒農業種植多年，長期種植的土地不受到污染，才能種植出有比以往的巨大高麗菜，讓學員們得到最好的回饋。之前就有學員種出大型高麗菜，不但大而且又甜又脆，這次種出破記錄的巨大高麗菜，收成後就有人要收購，學員們也決定捐出義賣，將收得捐給第一社大推廣課程，讓更多人來到第一社大感受幸福氛圍。

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