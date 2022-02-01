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女子準備嫁人…驚見老公的哥哥是之前一夜情對象！網：兄弟丼了啦

▲▼一夜情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子結婚前，發現了老公的哥哥是過去一夜情的對象，讓她好尷尬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名女子在夜店喝酒後，與陌生人來了一場激情床戲，過了數年，女子要談起戀愛也準備結婚，見到男友的家人，卻發現男友的哥哥就是之前一夜情的對象，瞬間尷尬到不行！應該要裝傻到底，還是向未來的丈夫坦白，女子焦躁不安，把心裡的疑問PO上網，但多數網友的留言都歪樓。

女子在爆料公社APP匿名版表示，「年輕時曾在夜店跟人一夜情過，彼此就不曾再見面了，幾年後我交了男友最近要論及婚嫁，見了其家人後才發現男友哥哥是當初一夜情的那個人，彼此會住在同一屋簷下，該怎麼辦？」網友看到後紛紛留言，「SOD演的都是真的…」、「真好！可以一次吃兩根腸」、「一家二吃，買到賺到」。

▲▼一夜情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子年輕時曾跟別人發生一夜情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有網友認真回應，「建議坦承一點，趁男友還沒發現先自己承認，不然等男友發現後才來講，一切都晚了，當然妳要是有把握，瞞男友一輩子也是可以，什麼案例都有」。

也有網友認為，「一夜情後應該很快就會忘記彼此，怎麼會記得對方長相那麼久，說不定他早忘了」、「也許他哥哥巴不得您忘記他長相呢」、「一夜情了竟多年不忘，也許你該換對象」、「若彼此有默契就心照不宣（搞不好對方是海王，根本不記得妳）別傷害無辜的新郎，但這麼多年還記得對方長相，還認得出來，那之前應該是很美妙的一夜，也可以努力吃兄弟丼了啦」。

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