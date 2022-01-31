新春超狂福袋一次看！台積電股票等你抽　8輛名車尬場

▲7-11開運福袋最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati。（圖／7-11提供）



記者崔子柔／綜合報導

各商家每到農曆新年都會推出限定福袋，今年超商、超市等6家業者大獎超豐厚，共有2輛瑪莎拉蒂、4輛保時捷、1輛賓士、1輛Toyota汽車，家樂福則首創抽1張台積電股票現金獎，目前市值約63.6萬元。

●7-11

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7-11推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，售價299元～1599元不等，總量超過40萬組，另特別規劃「雙重抽」活動。

只要購買499元、1299元或1599元福袋，活動期間內完成序號登錄序號，即可領取加贈序號，買1299元、1599元最高可達6次抽獎機會，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

●全家

全家首波推出「2022祥虎福袋」，每袋售價只要200元，第二波福袋特別與跳跳虎、三麗鷗合作，每款各限量2萬個、售價399元，還有超商首見的硬殼手提箱款式，限量1萬組、售價699元。

全家也與武德宮獨家聯名推出福袋，隨袋附贈虎爺造型零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組、售價399元。以上4款最重要的就是袋內的抽獎券，今年最大頭獎要送市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

▲全家福袋頭獎要送市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台。（圖／記者蕭筠攝）



●萊爾富

萊爾富即日起至明年3月1日，推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，也是創下萊爾富史上最多特獎獎項「100台iPhone13系列」的福袋，每包福袋內抽獎券乙張，享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)，其他獎項還有Dyson吸塵器及吹風機、CHANEL耳環等；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)乙台、特獎LV硬殼包乙名；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)。

●OK mart

OK mart今年則同樣祭出超高CP值的「百元福袋」，包包有獎，且最大獎送出1克拉鑽戒，還有氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等好禮等抽，福袋內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，再加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，划算到不行，OK虎年福袋即日起開賣，全台限量10萬個。

▲全聯福袋將抽2台保時捷。（圖／業者提供）



●全聯

全聯今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」，不必出門就能搶購，限量9999份，內含10樣好物，最大獎祭出價值155萬賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

而全聯實體門市則推出13萬個福袋，共有三種規格，分別為200元的「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元的「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。



●家樂福

家樂福即將在農曆新年大年初一（2/1）上午10:00於全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，每人限購一份。量販店每店限量100份，而超市每店限量30份，每份售價198元，內容物進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

購買福袋者，即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡1張，由收銀人員結帳時提供顧客，每個福袋僅能拿1張刮刮卡，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎。

其中最受期待的大獎，有別於以往送車和家電，而是首開通路先例送「股票金」，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括(2330)台積電股票1張現金獎、(2884)玉山金股票3張現金獎，各抽1名。而「手氣旺」區還有許多飯店、度假村住宿券與自由行獎項，「運氣旺」區也有超值好禮。

▲家樂福2022年福袋。（圖／業者提供）



另外，網購平台也有春節應景遊戲，東森購物不僅在1/29～2/6送虎年發財金，天天領紅包最高抽888枚東森幣，今年推「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，只要1/1～2/5有消費任1筆，到東森購物APP或撥打客服專線，依獎項不同，每注30～200枚東森幣就能抽獎，除夕到初六天天開獎，天天送出iPhone 13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等好禮。

另外，會員還可到線上遊戲市集玩「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」等東森幣遊戲，其中，「幸運刮刮樂」提供100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣4種面額，獎項及玩法參照台彩刮刮樂，獎金最高為100萬枚東森幣；而幸運刮刮樂一推出後，已吸引近萬名網友搶玩，已有14位幸運兒刮中百萬大獎，獨得100萬枚東森幣，平均中獎率6成，目前已送出逾6000萬枚東森幣，活動到2月底止。