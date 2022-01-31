　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新春超狂福袋一次看！台積電股票等你抽　8輛名車尬場

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開運福袋最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati。（圖／7-11提供）

記者崔子柔／綜合報導

各商家每到農曆新年都會推出限定福袋，今年超商、超市等6家業者大獎超豐厚，共有2輛瑪莎拉蒂、4輛保時捷、1輛賓士、1輛Toyota汽車，家樂福則首創抽1張台積電股票現金獎，目前市值約63.6萬元。

●7-11

[廣告]請繼續往下閱讀...

7-11推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，售價299元～1599元不等，總量超過40萬組，另特別規劃「雙重抽」活動。

只要購買499元、1299元或1599元福袋，活動期間內完成序號登錄序號，即可領取加贈序號，買1299元、1599元最高可達6次抽獎機會，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

●全家

全家首波推出「2022祥虎福袋」，每袋售價只要200元，第二波福袋特別與跳跳虎、三麗鷗合作，每款各限量2萬個、售價399元，還有超商首見的硬殼手提箱款式，限量1萬組、售價699元。

全家也與武德宮獨家聯名推出福袋，隨袋附贈虎爺造型零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組、售價399元。以上4款最重要的就是袋內的抽獎券，今年最大頭獎要送市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

▲▼全家2022福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家福袋頭獎要送市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台。（圖／記者蕭筠攝）

●萊爾富

萊爾富即日起至明年3月1日，推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，也是創下萊爾富史上最多特獎獎項「100台iPhone13系列」的福袋，每包福袋內抽獎券乙張，享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)，其他獎項還有Dyson吸塵器及吹風機、CHANEL耳環等；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)乙台、特獎LV硬殼包乙名；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)。

●OK mart

OK mart今年則同樣祭出超高CP值的「百元福袋」，包包有獎，且最大獎送出1克拉鑽戒，還有氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等好禮等抽，福袋內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，再加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，划算到不行，OK虎年福袋即日起開賣，全台限量10萬個。

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯福袋將抽2台保時捷。（圖／業者提供）

●全聯

全聯今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」，不必出門就能搶購，限量9999份，內含10樣好物，最大獎祭出價值155萬賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

而全聯實體門市則推出13萬個福袋，共有三種規格，分別為200元的「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元的「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。


●家樂福

家樂福即將在農曆新年大年初一（2/1）上午10:00於全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，每人限購一份。量販店每店限量100份，而超市每店限量30份，每份售價198元，內容物進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

購買福袋者，即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡1張，由收銀人員結帳時提供顧客，每個福袋僅能拿1張刮刮卡，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎。

其中最受期待的大獎，有別於以往送車和家電，而是首開通路先例送「股票金」，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括(2330)台積電股票1張現金獎、(2884)玉山金股票3張現金獎，各抽1名。而「手氣旺」區還有許多飯店、度假村住宿券與自由行獎項，「運氣旺」區也有超值好禮。

▲▼家樂福2022年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福2022年福袋。（圖／業者提供）

另外，網購平台也有春節應景遊戲，東森購物不僅在1/29～2/6送虎年發財金，天天領紅包最高抽888枚東森幣，今年推「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，只要1/1～2/5有消費任1筆，到東森購物APP或撥打客服專線，依獎項不同，每注30～200枚東森幣就能抽獎，除夕到初六天天開獎，天天送出iPhone 13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等好禮。

另外，會員還可到線上遊戲市集玩「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」等東森幣遊戲，其中，「幸運刮刮樂」提供100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣4種面額，獎項及玩法參照台彩刮刮樂，獎金最高為100萬枚東森幣；而幸運刮刮樂一推出後，已吸引近萬名網友搶玩，已有14位幸運兒刮中百萬大獎，獨得100萬枚東森幣，平均中獎率6成，目前已送出逾6000萬枚東森幣，活動到2月底止。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
林志玲激動哭了！親回應「終於盼來」　Akira興奮發聲
快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐
快訊／桃園再增6例本土！　農家小吃店累計9例
林志玲寶寶性別曝光了！　「1表情符號洩密」
林志玲「備孕2年」47歲高齡產子！　被爆做試管罕震怒
「1生肖、2星座」容易變億萬富翁　台彩數據曝光！
林志玲當媽「3個月前早洩密」！　連2天曖昧發文
獨／免費拿888元農遊券機會來了！　「1條件」6.4萬份全送
快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

除夕北台灣乾冷偏舒適　初三冷空氣＋鋒面再臨！轉濕冷探13度

交友軟體約到天菜不是詐騙！愛莉莎莎幫好友Penny安排超浪漫約會：「帥到不敢直視！」

快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢結果出爐

快訊／桃園新增6例本土！農家樂小吃店累計9例

Taiwan can help！葉問嫡傳女弟子現況曝　助拳柬埔寨防疫

為什麼運動了還會變胖？孔曉振私人教練促咪解密：減肥跟分手一樣也是需要時間

新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（下篇）

除夕返鄉國道5大「地雷路段」曝光　國1、國3部分路段中午前最塞

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

除夕北台灣乾冷偏舒適　初三冷空氣＋鋒面再臨！轉濕冷探13度

交友軟體約到天菜不是詐騙！愛莉莎莎幫好友Penny安排超浪漫約會：「帥到不敢直視！」

快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢結果出爐

快訊／桃園新增6例本土！農家樂小吃店累計9例

Taiwan can help！葉問嫡傳女弟子現況曝　助拳柬埔寨防疫

為什麼運動了還會變胖？孔曉振私人教練促咪解密：減肥跟分手一樣也是需要時間

新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（下篇）

除夕返鄉國道5大「地雷路段」曝光　國1、國3部分路段中午前最塞

帳篷內泡湯！特搜全台3間溫泉豪華露營　還能爽吃燒烤、鴛鴦鍋

捷克單日逾5萬確診防疫加嚴　數千抗議民眾「擠爆布拉格」街頭

輸了中二沒關係！顏寬恒三個月甩掉10公斤　體重掉到7開頭

包租公律師揭「股市心法」　曝一般人容易犯的錯：一直想等低點

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

大陸日增本土40+4　杭州成重災區「逾3萬人遭集中隔離」

陸房市供過於求　100座城新建住宅「庫存創5年新高」

聽懂「4種汽車異音」判斷立即性　回廠維修才不被當羊宰

房客屋內輕生　保證人隱瞞「送醫途中死亡」包租婆怒求償

桃園本土今+6「疫情已經收斂」　鄭文燦：農家樂未找到感染源

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」

年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

雞蛋缺貨又漲價　法務部出手了

最怕看到的年菜　網點名「1魔王」除夕擺到初七

新竹男「氣溫驟降」猝死　妻子進廁所嚇傻

過年紅包怎包？5個小撇步一次看懂

到女友家拜年　女友媽討「6萬6千元紅包」！網勸快逃

免費拿「888元農遊券」機會來了！

檳榔攤的水才10元「超商暴利」？網揭內幕：很可怕

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

更多熱門

相關新聞

走春到故宮！親子同玩實境解謎

走春到故宮！親子同玩實境解謎

故宮南北兩院春節不休館！南院更推出3檔新展陪大家過年，北院則有適合親子同玩的實境解謎遊戲，故宮商店也於1月29日至2月6日開賣春節限量仟元福袋，內含窖藏金門陳高故宮紀念酒等價值超過萬元好禮抽獎。

微風福袋1千換3千　再抽百萬休旅

微風福袋1千換3千　再抽百萬休旅

百貨超值福袋「虎年抽金飾」　SOGO今年衝刺443億業績目標

百貨超值福袋「虎年抽金飾」　SOGO今年衝刺443億業績目標

花1688元買白爛貓福袋！他見內容物氣炸

花1688元買白爛貓福袋！他見內容物氣炸

全聯抽3名車買氣爆棚　網：頭獎中獎率最高

全聯抽3名車買氣爆棚　網：頭獎中獎率最高

關鍵字：

2022福袋福袋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

兒預告過年多準備筷子！母親卻要他別回來

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面