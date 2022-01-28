嚴防Omicron！南投年前周末7場大型接種站　送禮券+限量禮品

▲南投縣衛生局再跟家樂福合作，於年前最後周末設立大型疫苗接種站（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將至、因應國內Omicron變異病毒株疫情升溫，南投縣政府將於年前最後一個周末假日（29、30日），於4大鄉鎮市再次開設7場次大型接種站，並為65歲（原民55歲）以上長輩提供禮券、一般民眾提供限量禮品以玆鼓勵；另有33家醫療院所自除夕（31日）起陸續開診供接種新冠疫苗，提高社區防疫安全，讓縣民安心過好年。

縣府指出，自10日起每天都有上千人接種疫苗，14日的1萬1486人為目前最高紀錄；衛生局長陳南松表示，目前縣內新冠疫苗接種涵蓋率第一劑78.1%，第二劑70.7%，第三劑（追加劑）18%，前2週假日設站總計接種1萬2742人，年前最後周末也獲得家樂福公司協助，在賣場設置快打站，趁著過年採購年貨人潮，提供民眾隨到隨打的貼心接種服務。

衛生局29、30日假日接種站地點設在南投市漳興國小大禮堂、家樂福週六週日各一場；草屯鎮敦和國小活動中心、曾漢棋醫院；埔里鎮埔里鎮衛生所；竹山鎮竹山鎮立圖書館；縣長林明溱呼籲，趁春節連假前至假日接種站及縣內86家合約醫療院所接種疫苗，已接種2劑且間隔滿12週（84天）之滿18歲民眾，可接種第3劑。

中央流行疫情指揮中心則宣布，1922公費疫苗預約平台第21期自26日起，提供民眾預約接種疫苗追加劑，按年齡採取分流預約，已於縣內合約醫療院所或第20期完成預約的民眾，請依原已預約時段前往接種，無需再於預約平台重複預約。