父母離異遭棄！她每天工作18hrs辛苦追夢　19年後奪萬國小姐后冠

▲ 阮束翠仙過去辛苦打工賺取生活費。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2021萬國小姐選美比賽（Miss Grand International）決賽去年12月在泰國曼谷登場，由23歲越南佳麗阮束翠仙（Nguyễn Thúc Thùy Tiên）奪冠。她幼時因父母離異被棄，靠著打工維持生活與學業的同時，也奮力追求夢想，終於達成摘下后冠的目標，感人故事在社群媒體上掀起廣大迴響。

阮束翠仙年僅4歲時因父母離異被拋棄，直至18歲為止都在親戚幫助之下長大，為了完成夢想，每天工作超過18小時，才終於達成目標，在此次萬國小姐大賽中打敗60名競爭對手，成功戴上后冠。

她來自胡志明市，2017年拿下越南南部地區小姐，2018年越南小姐選美第5名，2019年也以越南代表身份參加在日本舉行的萬國小姐大賽。比賽中被問及家庭背景時，阮束翠仙坦言，「我被迫在沒有父母寵愛的環境中長大，不是住在粉紅色城堡裡的公主。」

為賺取學費和生活費，阮束翠仙過去一次兼多份打工，包括飯店、旅館職員等工作，每天工作18小時以上，卻能同時維持良好的學業成績，外語能力也十分優秀，除了越南文以外，也精通英文、泰文及法文。

當地媒體指出，除了美麗的外表及優越身材，阮束翠仙贏得冠軍還有一項重要原因，也就是她能以英文及泰文流暢溝通、唱歌，且評審對她的真情流露印象深刻。

阮束翠仙發表冠軍感言時指出，「希望再也不會發生戰爭與暴力。為幫助有困難的鄰居，善舉和親切的態度並非單一國家的使命，而是全球都應該做的。我的夢想今天實現了，相信各位也可以。」

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