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江戶時代就有八卦小報！「瓦版」從災難快訊到妖怪傳說

▲▼和服,藝妓,日本文化,江戶。（圖／路透）

▲瓦版是江戶時代的「大眾媒體」，也被認為是現代報紙的前身。（圖／路透）

●精選書摘

以時事性、速報性為賣點是江戶庶民熟悉的媒體

說到江戶的大眾傳播媒體，那就不可不提「瓦版」。瓦版指的是一種以木板印刷而成的讀物，也有人認為它是現代報紙的源頭。瓦版又稱「讀賣」，街頭販售瓦版的小販也叫「讀賣」。據說瓦版最早發行於江戶初期，當時的專題報導內容正是著名的「大坂夏之陣」。

幕府或町奉行等政府機關以「御布令（御觸）」方式傳播訊息，除了御布令之外的媒體都不算合法。不過庶民爭相搶購的卻是瓦版，從時代劇中就可看到「讀賣」小販叫賣瓦版的橋段，不過，這在當時可是未獲得官方許可的違法讀物。販售瓦版的小販總是兩人一組，以斗笠遮掩頭臉，一人負責銷售，一人負責把風。

與現代報紙相較之下，瓦版比較接近八卦小報，報導內容多半站在庶民的立場，以吸引眾人矚目的事件為主。其中最受歡迎的正是醜聞八卦、以時事為題材的諷刺針砭文章或真偽難辨的奇事怪談。內容多采多姿，種類繁多，正因如此廣受大眾喜愛。

最常見的題材是報仇，其中尤以女性的復仇最受讀者歡迎。瓦版最大的賣點就是緊跟時事，快速報導，在那個流行殉情的時代，瓦版積極報導男女殉情的消息。此外，報導大規模地震或火災時，提供災難發生時的詳細資訊也是瓦版的特徵。例如安政大地震時，瓦版就曾配合民眾要求，報導了各地詳細的起火狀況。另一方面，在瓦版上流通的假消息也很多。比方說，哪裡出現了妖怪或鬼魂等奇聞異事，這種內容的報導雖然真偽可疑，讀者卻也最愛看。

到了幕府末期，包括黑船來襲，國內政局動盪等內容也紛紛出現在因應時事的瓦版上。不過，描繪在紙面上的是爭奪寶物玩耍的孩子，藉此暗示幕府與維新政府的衝突與戊辰戰爭的戰局。這種趣味性的表現手法，也是瓦版特有的韻味。

▲▼和服,藝妓,日本文化,江戶。（圖／路透）

▲瓦報的內容遍及社會與政治，甚至還有許多傳言。（圖／路透）

瓦版的內容

從災難速報到妖怪現身的小道消息

起初，瓦版的大多數報導只是空穴來風的鄉野謠言。漸漸地，也開始向民眾傳達災害速報及政局變化等時事。

殉情事件

庶民最感興趣的殉情事件。由於擔心報導內容招來民眾對體制的批判，幕府對這類內容取締得很嚴厲。

災害速報

火災頻傳的江戶時代，瓦版發揮了及早發布受災地區地圖及迅速傳遞受災狀況的媒體機能。

報仇事件

最受讀者歡迎的，大都是兄長遭人殺害，妹妹在苦練劍術6年後於淺草殺敵報仇等女性復仇故事。

妖怪出沒

瓦版經常刊登妖怪出沒的內容。這是因為江戶人將妖怪傳說視為娛樂對象，以滑稽的妖怪姿態取樂。

政爭

黑船來襲、禁門之變、戊辰戰爭⋯⋯儘管仍在幕府的規制管理下，透過瓦版，這類政治社會新聞漸漸傳播入民間。

嘲諷社會

以孩子相爭寶物的圖畫暗諷幕府軍與維新政府之間的攻防—這類諷刺畫也很受讀者歡迎。

▲▼江戶的一年。（圖／日出出版提供）

作者：小和田哲男
譯者：邱香凝　
摘自：日出出版 《江戶的一年：日本庶民文化的起點，充滿活力、娛樂與節慶的精彩日常》

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

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