推合作，促交流　上海市台辦鍾曉敏主任向台胞送祝福

記者趙禕/上海報導

在農曆新年前夕，上海市台辦主任鍾曉敏向台胞和對台工作人員表達祝賀，賀詞裡介紹上海市台辦過去一年為台胞、台商、台青所做的各項工作，以及上海市推動兩岸交流發展的成果；並將繼續優化台企營商環境，落實台胞同等待遇，推動滬台經貿合作，促進滬台文化交流，擴大在滬台胞的受益面和獲得感。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏表示，過去一年在秉持人民至上、生命至上原則下，建立了科學高效的涉台疫情聯防聯控機制，累計做好4萬多名入境台胞的健康觀察工作；並且為4萬多名台胞接種近7萬劑疫苗，做好涉台疫情防控和幫助台胞台企在滬安居樂業工作。

▲全國台企聯會長李政宏是上海開放台胞接種新冠疫苗的第一批接種者。（圖／記者趙禕攝）

在對台胞生活服務方面，上海市台辦藉城市數位化轉型契機，開通「滬台通+」服務號，強化62625599台胞服務熱線功能，提供諮詢等各類服務近5000次；推動1名台灣青年獲評「五四青年獎章」、兩組台胞家庭獲評「海上最美家庭」；並且開展「我為台胞辦實事」活動，舉辦台灣醫生、律師、教師、兩岸婚姻家庭等專題座談會，完成15個實事項目，進一步落實台胞同等待遇。

▲▼第十屆中國花卉博覽會台灣展園，吸引57.57萬民眾參觀。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏介紹一年來滬台經貿合作和滬台各界交流時說：「截至2021年9月底，上海累計批准台資企業15974家，吸引合同台企445.73億美元；做好35家台企參加第四屆進博會的服務保障工作；市台協會承建第十屆中國花卉博覽會台灣展園，吸引57.57萬民眾參觀。在滬台企積極參與我市「五大新城」發展戰略，300多家台企參與「台商走新城」活動。」

▲有35家台企參加第四屆進博會。（圖／記者趙禕攝）

▼300多家在滬台企參與「台商走新城」活動。（圖／記者趙禕攝）

在推動兩岸交流方面，上海市台辦拓寬文化、教育、體育、宗教、公益等領域對台交流，共開展對台交流活動近200項，7萬多名台胞參與；在上海舉辦首屆攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動，上海市委書記李強、國務院台辦主任劉結一和多個來自台灣的政黨團體代表人士出席；舉辦2021年上海台北城市論壇，上海市長龔正、台北市長柯文哲在雲端隔海相會，論壇以「新經濟、新發展」為主題深入交流和經驗分享，並新簽3項交流合作備忘錄，截至去年底，兩市已經累計簽署39項交流合作備忘錄，增進了兩市民眾的福祉。

▲第五屆We愛兩岸青年短片大賽是兩岸文化交流活動之一。（圖／記者趙禕攝）

▼2021年上海台北城市論壇，上海市長龔正、台北市長柯文哲在雲端隔海相會。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏說：「新的一年上海將會不斷優化台企營商環境，持續落實台胞同等待遇，推動滬台經貿合作穩中有進，促進滬台基層文化交流走深走實，不斷擴大在滬台胞的受益面和獲得感，為祖國統一的偉大事業作出新的積極貢獻！」