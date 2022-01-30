「3大條、4小條」不明感染鏈找不到源頭！陳時中：至少要觀察到2／10

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增14例本土個案，確診本土包括西堤相關、高雄港、亞旭案、宜蘭礁溪鳳凰酒店相關，其中也包含多例不明感染源。指揮官陳時中今表示，圓山廚師、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店、錢都加貝爾幼兒園相關屬於比較大條的不明感染。陳時中也坦言，至少目前要觀察到過年，大概2/10左右。

陳時中表示，目前還有幾條感染鏈源頭不清楚，比較大條的就是圓山廚師、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店、錢都加貝爾幼兒園，另外比較小條的包括龍潭退休人員、八德社區採檢站確診者、桃園大同員工和今天的美甲工作室群聚。

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其中今天新增的美甲工作室群聚，起因是遠雄自貿港區亞旭電腦日前爆發移工群聚感染，桃園市府擴大篩檢，揪出1名越南移工（案18677）確診，該名越南移工感染源和加貝爾幼兒園有關聯，該移工曾經帶女友去做美甲，而加貝爾幼兒園1名確診的學童媽媽（案18634）就是該美甲店員工。

而當天去美甲工作室時，除了案18677之外，包括移工確診女友加起來總共有5位同行者，目前有4位確診，確診4人都在同一個公司上班，公司屬於中小企業，還要持續匡列公司裡其他人員跟親密接觸者。

