春節防疫也能討好彩頭！桃園率先發數位紅包888元　市民登錄即可抽

▲桃園市府加碼送春節紅包888元發財金，另外可抽168元、88元紅包。（圖／桃園市政府提供，下同）

消費中心／綜合報導

疫情升溫，許多人擔心農曆春節即將到來返鄉人潮多能否控制住！不少企業已經啟動居家辦公、也有許多人取消春節旅遊，就是擔心疫情擴散不堪想像，以防疫為考量，桃園市政府宣布暫停春節至元宵節所有廟會及社團活動，避免群聚打造「防疫網」，守護市民健康，讓民眾更安心。

春節就是要拿紅包、買福袋、掃街拜年，當「防疫」優先無法做傳統這些掃街拜年活動時，如何也有過年喜氣感？桃園市為使市民朋友能在緊繃的氛圍中感受到生活小確幸，特別推出全台首發數位紅包活動「虎你好運抽紅包」，市府更加碼推出888元好運無限大紅包，桃園市民上網登錄就有機會得到，資訊科技局余宛如局長表示「農曆春節將至，大街小巷都在搶紅包與福袋，為了讓民眾可以一邊保持防疫距離，同時一邊享受過年的氛圍，桃園市市民卡率先以零接觸的數位方式取代傳統的發紅包活動。」

桃園市市民卡申辦量超過176萬張，總使用次數超過5億次，是桃園市境內發行量最大、使用率最高的智慧卡，新年度新氣象，市民卡增設官方Line帳號，希望透過資訊及平台的整合，讓市民朋友在平常用到的通訊軟體上，輕鬆接收市民卡資訊，不管是參加活動或是平時使用都能更方便；擁有市民卡的桃園市民要怎麼抽數位紅包？市民朋友只要在2/9前加入「數位桃園1000+市民卡振興加碼」官方Line帳號（https://lin.ee/0lv1T1e）並完成註冊，就可以抽數位紅包，獎金總價值超過百萬元，獎項分別為888元、168元及88元，為鼓勵全體人民共同防疫，體驗年節氛圍，就連設籍在桃園未持有市民卡的朋友也可以參與88元超商現金券抽獎，放大中獎率。

▲市民朋友只要在2/9前加入「數位桃園1000+市民卡振興加碼」官方Line帳號並完成註冊，就可以抽數位紅包。

數位紅包活動將由市長鄭文燦抽出分別抽出限量888元、168元及88元的好運紅包，讓市民好運一整年，幸運中獎的市民朋友只要透過手機通知去超商兌換，或是直接使用超商APP購物折抵即可使用，方便又安心。除了發放數位紅包共度新年之外，桃園市政府資訊科技局運用數位科技持續推出愛心公益、登錄發票等各式主題及優惠活動，不想錯過任何好康機會，只要加入市民卡的官方Line帳號，就算不出門也能隨時掌握最即時的好康資訊。

每年春節期間各地首長常會發送紅包讓大家討個好彩頭，桃園市政府率先以零接觸的數位方式陪伴市民朋友感受年味，同時也呼籲大家在過年期間配合相關指示，做好防疫工作，避免到人潮擁擠的場域，才能安心過好年。