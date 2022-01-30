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重案回顧／37刀弒母剁頭！逆子姊喊「吸毒吸壞了」哭求：別判死

▲惡子狠斷母頭顱案。（圖／記者楊淑媛攝）

▲惡子狠斷母頭顱案，姊姊出面求情，請求法官別判弟弟死刑。（圖／記者楊淑媛攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟狂刺母親37刀，再將母親頭顱剁斷後從住家12樓丟下社區中庭。法院審理期間，梁男姊姊更以被害人家屬身分出庭，表達「希望弟弟別判死」的意願，而梁男也被最高法院判處無期徒刑定讞。

這起駭人聽聞的事件發生在2018年10月間，中壢陸光五村社區一棟中庭大門入口處有1顆從高處墜落破裂無法辨識的頭顱，旁邊還有2塊磚塊，警方獲報立刻介入調查，找到大樓12樓的33歲梁姓住戶，但梁男一度拒絕開門，且情緒激動，警方只好找來警消協助破門，沒想到當警方入內後，梁男竟持刀反抗，現場3名警員遭劃傷，最後噴灑辣椒水才將人壓制，並發現屋內血跡四濺，一旁還有一具被斷頭的女性遺體及一把帶血的菜刀。

▲去年10月犯下弒母砍頭逆倫血案的桃園梁姓男子，12日出庭聆聽判決。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園梁姓男子狠心弒母剁頭，最終被判無期徒刑定讞。（圖／記者沈繼昌攝）

經查，梁男因吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他竟拿刀追砍母親，連砍37刀後，還將母親頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭，而梁男事後被依「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理期間，梁男姊姊更以被害人家屬身分出庭，而其表示，弟弟平時跟母親同住，且相處融洽並不會吵架，但過去曾在家中聞到K毒味，弟弟甚至有時候會冒出不知所云的話，且弟弟遭收押她去探望時，弟弟也是眼神渙散喊著，「有人要侵犯我們家」。

▲▼逆子剁母「12樓丟頭顱」滾中庭！血髮掛花圃　警破門驚見無頭女屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲逆子吸毒剁母「12樓丟頭顱」滾中庭。（圖／記者陳雕文攝）

梁女事後替弟弟求情，弟弟是因為吸毒而腦神經受損，才會出現弒母行為，而其若是事前有異狀，母親應會有所防備，但母親卻是在毫無預警之下遇害，顯見弟弟犯案時是精神異常的，因此請求法官別將弟弟判死。

全案歷經2年多的審理，因梁男對於案情、鑑定報告均無爭執，對於延長羈押等程序事項，也均無意見，最高法院審理最終於2021年10月間審結，將梁男判處無期徒刑確定。

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