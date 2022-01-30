過年「貼福字」有訣竅！　選錯時間順序：財運全飛了

▲新年貼「福」字有學問。（圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

新的一年來臨，許多家庭都會在門貼上「福」字，但其實貼上的時間也是一門學問，選好正確的時間與方式貼上，象徵一年的福氣都能夠進入家門。運勢命理網站「靈匣」就整理了「福」字的張貼時間與方式，快點抄筆記！

「靈匣」指出，貼「福」字主要是為了討吉利，真正貼福字的時間應該在除夕的下午，且太陽尚未落下之前，另外順序應該是從外面向裡面貼，先貼「抬頭福」，再貼「門福」，以此類推，最後一個才能貼「倒福」，意味一年的福氣都要從外面流進來。

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此外，福字需要倒貼的地方包括水缸、垃圾箱以及櫃子，因為水缸與垃圾桶每隔一段時間都要倒掉，為了避免把家中福氣倒掉，所以要倒著貼才對；櫃子則是擺放物品的地方，「福」字倒著貼代表福氣（也是財氣）會一直進來到家裡與櫃子裡。如果家中有遇到災禍，例如遇到車禍、火災或者有人過世，也可以把「福」字倒貼來轉運。

▲新年換上新春聯討吉利！（圖／記者周宸亘攝）



報導也提及，「福」這個字是最古老的文字之一，約有3000年歷史，甲骨文中的福字，是裝酒器具在神前的形狀，因為古人用酒象徵生活富裕，而現今的「福」字，由示、一、口以及田所組成，示指的是神祗；田指耕地、打獵；一字在《說文》中的解釋是惟初太始，道立於一，造分天地，化成萬物。而口字在《說文》的解釋是「人所以言食也」。所以「福」字寄託了老百姓祈求得到田地，滿足溫飽需求的願望。