2022年12星座幸運點看這裡！　雙魚美夢成真、財運亨通

記者黃翊婷／綜合報導
新的一年是否能夠達成自己的人生目標？星座專家許睿光分享12星座2022年的「幸運點」，其中對雙魚座的朋友來說，今年將會是夢想成真的一年！
▲對雙魚座的朋友來說，2022年是非常幸運的一年。（示意圖／shutterstock）
許睿光老師在臉書粉絲專頁「許睿光開運研究社」PO文，分享2022年運，12星座的幸運點究竟落在哪裡，以雙魚座為例，2022年木星入雙魚座，加上木星與海王星合相在雙魚座，可以說是難得一見的吉利相位，還能帶來巨大的能量，堪稱是夢想成真的一年。
12星座2022幸運點詳細如下（請參考個人的太陽星座與上昇星座）：
牡羊座：潛心佈局，大放異彩。
金牛座：擴大人脈，籌備規劃。
雙子座：更上層樓，追尋理想。
巨蟹座：海外運旺，衝刺事業。
獅子座：多方合作，遠地好運。
處女座：伴侶運旺，策略聯盟。
天秤座：職場發光，貴人相助。
天蠍座：桃花朵朵，職場傲人。
射手座：家運興隆，愛神降臨。
魔羯座：學習進修，喜事臨門。
水瓶座：正財走旺，知名度上揚。
雙魚座：美夢成真，財運亨通。
【加碼】
財運最旺：水瓶座
桃花最旺：天蠍座
事業最旺：雙魚座
許睿光老師建議，知道自己最容易在哪個面向獲得幸運能量之後，不妨往這個方向規劃年度計畫，或許就能心想事成，也祝福大家在新的一年都能事半功倍。
● 本文獲得許睿光開運研究社授權。
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