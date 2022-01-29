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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

杭州爆Omicron疫情至少30人確診　數百輛巴士連夜載近萬人隔離

▲▼ 杭州轉運近萬人。（圖／翻攝自秒拍）

▲杭州派出336車次轉運封控區人士。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江杭州爆發Omicron疫情，截至28日12時，此輪疫情累計報告本土確診病例30例。當局27日將出現確診病例的兩個住宅社區人員統一送往集中隔離點，派出數百輛巴士，運送近萬人集中隔離。畫面曝光後，網友紛紛按讚「這就是浙江的速度，杭州加油！」。

據大陸國家衛健委通報，大陸28日新增37例本土確診，其中浙江佔18例，均在杭州市。截至1月28日12時，此輪疫情累計報告本土確診病例30例。

浙江省疾控中心副主任樓曉明28日介紹，從目前流行病學調查分析，本次疫情傳播鏈比較清晰，初步判定本次疫情傳播方式是由物傳到人，再由人的具體活動傳播。

▲▼ 杭州轉運近萬人。（圖／翻攝自秒拍）

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

考慮到Omicron的高傳染性，杭州巿當局將長江社區和長江西苑列為封控區，之後決定將所有人員統一轉送至集中隔離點。據杭州巿府發布，封控區內共有95棟大樓、2662戶、9322人。截至28日下午3時，共派出巴士336車次，轉運9218人。

據《一點資訊》報導，現場畫面可見，夜晚的江邊大馬路上，整齊地停滿了巴士和公車，現場還有人員在指揮。不少網友留言表示，「太不容易了，杭州加油」、「淋雨排隊轉運的時候都沒哭，看到這視頻，倒是很想哭」、「為什麼沒有地方像上海一樣了，不願意學還是不能學」。

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