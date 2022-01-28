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無懼疫情！刷新高雄百貨紀錄成天花板　 漢神2館營業額破248億

▲▼高雄出現海量確診足跡，漢神巨蛋多次上榜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄出現海量確診足跡，漢神巨蛋多次上榜。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雖然去年受到疫情影響，高雄市漢神百貨以及漢神巨蛋兩館有多次「休館」以及「閉館清消」，甚至有一名櫃姐也確診，不過整體營業額達到248億，比較2020年還成長了3.2％，刷新高雄百貨業的歷史紀錄，同時漢神百貨在2021年也突破百億元大關，年度業績來到110億，回歸百億俱樂部。

週年慶業績的部份，漢神兩館也同樣表現優異。雖然2021年5月份起台灣疫情開始嚴重，不少民眾都居家上班，國內大型商場也因此人潮驟減，但消費者在壓抑了三個月左右的購買情緒之後，終於在年底的週年慶，買氣一併爆發，漢神百貨週年慶達到29.5億，以國際精品的表現最為亮眼，較去年成長了8.8%；而漢神巨蛋週年慶的業績也達成了27億，其中家庭用品的業績成長率高達18.9%最為突出。

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▲▼漢神巨蛋櫃姐確診，全館停業並大消毒。（圖／漢神巨蛋）

▲去年還發生漢神巨蛋櫃姐確診，全館停業並大消毒。（資料圖／漢神巨蛋提供）

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，面對疫情不確定因素，以及百貨業競爭的日趨白熱化，為了維持區域領先的優勢，2022新的一年開始，漢神巨蛋即著手進行自開幕以來最大型的改裝計劃，改裝的樓層跨度從一樓至五樓以及部份六樓，合計改裝營業面積規模達到了約5000坪。

而這次全新改裝的重點，主要是強化國際精品的陣容，引進了新潮、年輕並帶有趣味感的精品品牌，將漢神巨蛋打造成流行時尚聖地。另外在1樓化妝品區，囊括了彩妝、保養、高級香氛等48個國際知名品牌，其中南部獨家國際彩妝品牌、高級訂製香水、以及多家化妝品牌旗艦店及全新概念店，提供消費者全新的視覺享受及服務體驗，為漢神巨蛋挹注了都會時尚的輕奢感。

▲高雄百貨龍頭漢神百貨周年慶壓軸登場，消費滿2千有機會開賓士回家。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄百貨龍頭漢神百貨周年慶壓軸登場，消費滿2千有機會開賓士回家。（圖／記者許宥孺攝）

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