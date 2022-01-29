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立陶宛外委會主席：台灣代表處名稱不是問題關鍵

▲▼駐立陶宛台灣代表處。（圖／外交部）

▲駐立陶宛台灣代表處。（圖／外交部）

文／中央社記者陳韻聿倫敦28日專電

立陶宛國會外委會今天與產業界舉行閉門會議，研商應對中國的經貿脅迫。外委會主席安德利奇涅表示，會中沒有人提及需變更台灣代表處名稱，代表處名稱也不是立中關係惡化關鍵。

安德利奇涅（Laima Andrikienė）會後接受媒體聯訪指出，立陶宛去年5月率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制，這件事比台灣代表處名稱讓北京更不滿，因為打擊了中國對歐洲「分而治之」的策略以及對抗美國、掌握國際政治經濟主導權的野心。

安德利奇涅並提到，在今天的會議中，「沒有人提到需變更台灣代表處名稱，完全沒有，否則就會有討論」。

她進一步指出，駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在立陶宛登記並未使用中文名稱，至於代表處名稱應如何翻譯為中文，應尊重台灣的決定。

外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日在國會接受媒體聯訪時曾說，沒有變更台灣代表處「正式名稱」的計畫。他隨後在國會對議員表示，「正式名稱」指的是台灣代表處的立陶宛文及英文名稱，中文則屬非正式。他不就中文名稱表示意見。

駐立陶宛代表處及外交部指出，未曾接獲立方要求更改代表處中文或英文名稱。

2名台、立外交圈知情人士告訴中央社記者，代表處英文名稱為雙方共識，雙方並選擇尊重對方各自語言的翻譯。1名立國外交官員指出，過去內部曾討論在台灣代表處中文名稱加上「人」字或其他調整的可能性，但後來作罷，更何況中方已表態「更名也無濟於事」。

儘管立陶宛仍有意見認為台灣代表處改名將有助改善立中關係，中共外宣喉舌「環球時報」於26日發表社論清楚重申，改名無法解決問題，立中關係止損有4條件，包括立方「向中方公開道歉」。

台灣代表處去年11月18日在首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表處名稱使用「台灣」一詞、「損害中國國家主權和領土完整」為由，持續對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。

近日傳出立陶宛、甚至美國官員考慮要求台灣更改代表處名稱，以緩和立中關係緊張、確保台立關係正常發展，均遭斥為報導不實。

立陶宛國會外交委員會今天與國內主要工商團體領導人、立陶宛國家銀行及相關政府單位代表舉行閉門會議，聚焦如何在當今充滿挑戰的內、外環境建構立陶宛的經濟韌性，以及經貿外交相關議題。

安德利奇涅會後透過新聞稿表示，面對中國的經貿施壓，立陶宛企業已著手開發新的進、出口市場，國會及政府持續透過外交管道傾力協助。

產業代表指出，與中國市場的問題其實早在台灣代表處規劃設立的消息出現前即已開始，包括立陶宛企業多年來遭遇各式障礙與限制，近年情況惡化。

安德利奇涅告訴當地媒體，她期待未來將有更多此類與產業界對話的會議，國會其他委員會也可望加入。

64歲的安德利奇涅隸屬執政黨「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats），1月中旬接任外委會主席，友台立場鮮明，曾訪問台灣，去年11月18日台灣代表處成立時，曾主動前往致意。

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