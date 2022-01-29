好市多牛肉傳災情　現屍綠牛小排、酸臭肉片！會員：直接避開肉區

▲好市多會員頻抱怨牛肉品質。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場Costco一直深受國人喜愛，也有不少民眾會定期去採購肉品，不過最近在有186.5萬名成員的臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，頻頻有社員分享買到酸臭的牛肉，讓其他會員看了直喊「最近不買了」。

27日一名陳姓男網友發文表示，他買了Prime等級牛小排，晚餐煎了3塊吃，飯後要包裝剩下沒煎的部分時，發現有一塊部分呈現綠色，聞起來「有很濃的腐臭味」，附圖讓不少網友震驚，紛紛表示，「現在經過肉區直接避開了」、「疑似被活屍咬過」。

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▲▼網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



昨（28）日一名劉姓男網友則指出，他在台南店買回頂級牛小火鍋片跟特選肩小排燒烤片各1盒，都是當天製造，在賣場時就塞進冰塊保冰袋，回到家要分裝時，肩小排就散發臭味，火鍋片則正常，台南店客服人員知情後，二話不說要他把肉丟掉，「好市多會註記，改天有空再去店裡直接憑卡退款」。

▲▼網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



一名張姓女網友昨晚也發文表示，牛肉「價格漲了，品質跌了」，「表面那一層蠻漂亮，撥開就都是這些碎肉條」，不少人回應指出，「已經遠遠超出心中合理價位」、「我就看最近這批肉到底要出幾次問題」、「覺得最近幾年Costco在大節前，都有份量加大但品質下降的通病」。