　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多牛肉傳災情　現屍綠牛小排、酸臭肉片！會員：直接避開肉區

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多會員頻抱怨牛肉品質。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者崔子柔／綜合報導

美式賣場Costco一直深受國人喜愛，也有不少民眾會定期去採購肉品，不過最近在有186.5萬名成員的臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，頻頻有社員分享買到酸臭的牛肉，讓其他會員看了直喊「最近不買了」。

27日一名陳姓男網友發文表示，他買了Prime等級牛小排，晚餐煎了3塊吃，飯後要包裝剩下沒煎的部分時，發現有一塊部分呈現綠色，聞起來「有很濃的腐臭味」，附圖讓不少網友震驚，紛紛表示，「現在經過肉區直接避開了」、「疑似被活屍咬過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

昨（28）日一名劉姓男網友則指出，他在台南店買回頂級牛小火鍋片跟特選肩小排燒烤片各1盒，都是當天製造，在賣場時就塞進冰塊保冰袋，回到家要分裝時，肩小排就散發臭味，火鍋片則正常，台南店客服人員知情後，二話不說要他把肉丟掉，「好市多會註記，改天有空再去店裡直接憑卡退款」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

一名張姓女網友昨晚也發文表示，牛肉「價格漲了，品質跌了」，「表面那一層蠻漂亮，撥開就都是這些碎肉條」，不少人回應指出，「已經遠遠超出心中合理價位」、「我就看最近這批肉到底要出幾次問題」、「覺得最近幾年Costco在大節前，都有份量加大但品質下降的通病」。

ET快訊
快訊／高雄民宅火燒！竟是屋主自己放火　他滿身汽油味被救出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷！除夕下探10℃

好市多牛肉傳災情　現屍綠牛小排、酸臭肉片！會員：直接避開肉區

2022年12生肖財運全解析　2生肖最旺！龍、蛇正財收入穩

春節86條國道客運享85折　東部「專案優惠」四人同行一人免費

連假第1天「國道5地雷路段」出爐！國5一早車多連塞8小時

青青消失8天回歸發限動！她「搓鬍挑眉」意有所指　靠打爆鼓洩憤

紅包袋別封口！過年紅包「14大禁忌」 小心犯了會破財

父觸法「中山女高生」寫信求留台灣！鄉民提2疑點：為何不入籍？

別再隱忍苦等對方的訊息了　過來人教你放手一試破解數位愛情焦慮

銀行員露謎樣微笑！刷存摺驚見「小GG」尪臉綠　她驚呼不敢亂寫了

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

露營一起床就遭「貓壓床」　貓自選奴才強迫中獎羨煞網

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷！除夕下探10℃

好市多牛肉傳災情　現屍綠牛小排、酸臭肉片！會員：直接避開肉區

2022年12生肖財運全解析　2生肖最旺！龍、蛇正財收入穩

春節86條國道客運享85折　東部「專案優惠」四人同行一人免費

連假第1天「國道5地雷路段」出爐！國5一早車多連塞8小時

青青消失8天回歸發限動！她「搓鬍挑眉」意有所指　靠打爆鼓洩憤

紅包袋別封口！過年紅包「14大禁忌」 小心犯了會破財

父觸法「中山女高生」寫信求留台灣！鄉民提2疑點：為何不入籍？

別再隱忍苦等對方的訊息了　過來人教你放手一試破解數位愛情焦慮

銀行員露謎樣微笑！刷存摺驚見「小GG」尪臉綠　她驚呼不敢亂寫了

地鐵妹搧陌生男巴掌「喜歡摸是吧」！警調查後不罰　網讚：打得好

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷！除夕下探10℃

好市多牛肉傳災情　現屍綠牛小排、酸臭肉片！會員：直接避開肉區

收容所志工擔心狗狗會怕留宿陪睡覺　度過暴風雪呼嘯夜　

2022年12生肖財運全解析　2生肖最旺！龍、蛇正財收入穩

WHO執委會美英日多國挺台灣　中國抗議挑戰一中

婦皮包放腳踏車前菜籃　要付錢不見了…監視器揪出女賊

春節86條國道客運享85折　東部「專案優惠」四人同行一人免費

連假第1天「國道5地雷路段」出爐！國5一早車多連塞8小時

虎年京味2／「皇上請用膳！」　穿越到清朝圍爐..宮女也來服務

萌法鬥自創「懶狗式下樓法」 後腳敷衍滑落超爆笑...媽看傻

生活熱門新聞

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

新北市民遭強制坐牢！依規1人1戶被打槍

即／桃園中壢驚傳大停電　網崩潰

即／宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

桃園大同2名員工確診　公司發聲明回應了

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

即／台中+2　台中女研究生足跡遍及苗栗、沙鹿農會

公司春節抽獎　卻讓他罵：侮辱人

心軟借朋友20萬　他討錢竟被提告

銀行員露謎樣微笑！刷存摺見「小GG」尪臉綠

更多熱門

相關新聞

機能佳、有交通利多　台南北區房市供不應求

機能佳、有交通利多　台南北區房市供不應求

過去幾年台南房市的熱度愈來愈高，原本就屬於市區的北區發展也相當熱絡，地理位置佳、生活機能成熟，吸引相當多民眾到此購屋，但因為供給量趕不上需求，價格也不斷墊高，新建案房價已逼近4字頭，中古屋均價則在20~22萬元，總價900~1200萬元的物件接受度高。

好市多「價格卡1符號」是出清價！他嗨：超划算

好市多「價格卡1符號」是出清價！他嗨：超划算

好市多外新禁令曝光！　會員全支持

好市多外新禁令曝光！　會員全支持

好市多回饋金隱藏用法曝！網：店員都沒說

好市多回饋金隱藏用法曝！網：店員都沒說

比通訊行貴還是贏　「好市多買iPhone」1點完勝

比通訊行貴還是贏　「好市多買iPhone」1點完勝

關鍵字：

好市多costco

讀者迴響

熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

臉書取消動態大頭貼功能！2月7日起只能放靜止圖像

Toyz出獄開播10萬人看…

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

被演藝圈耽誤的體育人！四位體育超強型男

羅志祥重返小巨蛋　「觀眾狂呼1句話」他激動回應了

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面