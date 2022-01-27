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好市多標價藏玄機！他揭「價格卡1符號」是出清價　嗨喊：超划算

▲▼ 。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO看到價格尾數是7，立刻手刀購入。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多不定期推出優惠活動，吸引許多民眾搶購，不過，好市多的標價其實藏有玄機，有網友表示，日前到賣場看到曼巴咖啡豆禮盒，發現價格尾數是7，立刻買了一盒回家喝喝看，直呼「超划算」，有網友好奇「尾數7是什麼含意？」原PO也解答優惠密碼。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，過年快到，想買個咖啡禮盒送女友家人，剛好看到好市多有賣咖啡豆禮盒，且售價牌價格尾數是7，讓他眼睛一亮，「可惜現場不開放試喝，聽阿姨推薦了一會，就先買一盒回家試，反正很划」。

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貼文一出，網友們表示，「這個價錢聽賣場的小姐說，比先前便宜150元」、「這個好喝，豆子完整又漂亮，已經回購2次了」、「降價了喔，之前買原價639元」。不少人好奇問「可以請問尾數7，有何特殊之處嗎？」有內行人解答「尾數7，表示為出清價格，正常商品都是標價9尾數」。

事實上，根據金融網站《ToughNickel》揭露，商品的價錢「尾數為7」，很有可能是出清價，若想買便宜的品的民眾，可以多留意；標籤上價格的右上角如果有「*」符號，表示這商品很可能不再進貨，正在出清中，「+」則代表這項商品賣得好，還會持續追加，「#」、「^」則是買氣還需觀察。

▼有內行網友解答尾數7的秘密。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

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