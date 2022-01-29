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不可思議！回收再利用　廢棄茶渣變身成「春聯」

▲茶渣利用製成有茶香味的春聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲茶渣利用製成有茶香味的春聯。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在一般人的印象裡，茶葉渣是除臭的好利器、曬乾可以做成枕頭，還可以磨成粉製成有獨具茶香味道的「春聯」，讓書法家們嘖嘖稱奇，大讚茶渣春聯吸水力強不暈染，是極好的紙張，與一般宣紙完全不同，即使筆上飽含濃墨也能放心大筆揮毫，加上淡淡的茶香，十分特別。

▲茶渣利用製成有茶香味的春聯。（圖／記者唐詠絮攝）

這張染上大紅色獨具喜氣的春聯紙，是來自廣興紙寮純手工製造，原料由彰化在地泰山企業的茶飲料製造後所留下的一片片茶葉渣，再將渣烘乾製成粉後而成，光是一張2字的小春聯紙，大約需要0.6瓶茶渣，如果要製成1張A4紙，需要的茶葉也高出數倍。

▲茶渣利用製成有茶香味的春聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲茶渣磨成粉製成有茶香味的春聯。

該廠總監陳賢文指出，泰山茶飲料製造過程常產生飽含水分的茶渣，每次生產都堆出「噸」為單位的廢棄物，除了定時申報送出工廠，再運到合法合作廠製成肥料外，也有因濕度太高無法焚燒處理，也容易有運送前可能發霉的異味困擾，那為何不能創造另類的經濟循環價值，目前將少部份的茶渣與專家研究乾燥研磨技術，再與廣興紙寮製紙專家合作。

▲茶渣利用製成有茶香味的春聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲茶渣（左）乾燥磨成茶粉（右）。

廠方邀請田中在地逸東書道館書道老師，在茶渣製成的春聯上寫下吉祥話，陳賢文強調，今年測試的春聯已請員工實驗張貼一年，確認品質過關後，明年才能分享給鄉親體驗特製的茶香手工春聯。

▲茶渣利用製成有茶香味的春聯。（圖／記者唐詠絮攝）

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