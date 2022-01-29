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性感人妻「上身中空」賣麵　胸前一條線激洩南半球！客人全嗨翻

▲▼ 泰國人妻中空幫婆婆賣麵。（圖／翻攝自Fcebook／Prawpannray Promveth）

▲ 泰國人妻中空幫婆婆賣麵。（圖／翻攝自Fcebook／Prawpannray Promveth，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情衝擊餐飲業，泰國羅勇府一家麵攤卻在社群媒體上爆紅，因為一名火辣人妻上半身只穿一件罩衫，大方露出南半球幫忙賣麵的照片在網路上瘋傳，許多客人慕名而來，只為見性感女店員一面，麵攤生意也逐漸好轉，令老闆十分開心。

當地媒體報導，27歲人妻Nong Perm上身單穿一件綠色罩衫，幫忙賣麵的照片在網路上引起熱議，只見她胸口僅靠一條線支撐，根本遮不住渾圓的胸型和纖瘦的腰身，煮麵時不忘露出甜美笑容，令許多客人大飽眼福。

▲▼ 泰國人妻中空幫婆婆賣麵。（圖／翻攝自Fcebook／Prawpannray Promveth）

▲ Nong Perm的好身材吸引許多慕名而來的年輕客人。

原來這家麵攤的老闆是她老公的母親，因為疫情打擊，客人大幅減少，她便想到可以利用近來流行的性感中空罩衫，幫忙提振生意，果真吸引許多網友上門光顧，她婆婆也很高興。

她30歲的老公說明，妻子當時只是想幫忙婆婆，沒想到意外爆紅，Nong Perm其實是一名化妝師，疫情逐漸好轉後已經回到工作崗位，不會繼續幫忙賣麵，令許多特地上門的年輕客人難掩失望。他最後強調，家裡的麵攤已經開了30多年，雖然以後沒有火辣女店員，料理絕對一樣美味。

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