國際橋牌社導演曝「台灣最前線」高登悲壯角色：台灣囝仔不會投降

▲《國際橋牌社》導演汪怡昕接受館長訪問時，談到兩岸爆發戰爭時，高登島的悲壯命運。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

《國際橋牌社》第二季上架播映之後話題不斷，劇情主要聚焦在1996年的台海飛彈危機，製作人暨導演汪怡昕與劇中飾演要角的趙正平，在去年12月，就一起館長的節目接受訪談，並且談到了馬祖列嶼「高登島」在兩岸爆發戰爭時，所扮演的悲壯角色。

館長在訪談之中，特別提問提到了高登島，是一座沒什麼人去過的小島，當初是特別申請上去的嗎？

▲高登島是一座只有駐軍，沒有居民的小島，圖為823砲戰前，國防部長俞大維忙於巡視馬祖高登島防務。（圖／取自國防部期刊）。



汪怡昕表示，當年飛彈危機時，就是在高登當兵，整座島大約1平方公里，大約只有300駐軍（沒有居民），在馬祖列嶼當中，最靠近中國大陸的小島，就是高登。

汪怡昕指出，高登的任務是「哨戒陣地」，意思就是老共要打過來，第一個一定先打高登，因為繞過高登挺進，就會遭到島上的側擊，所以高登島上部隊的任務很簡單，就是盡量拖，「拖到全部死光為止」。

▲高登不但不會有增援，而且一但被攻陷還會被我軍發炮攻擊。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



汪怡昕強調，因為整個國軍都講好了，「高登不會有增援」，高登只要能夠多拖1分鐘，台灣本島就多1分鐘能夠準備，所以島上部隊的任務，就是用各種手段，武器從遠的打到近的，再打到肉搏戰。

汪怡昕說，所以劇中有一句台詞「如果看到國旗不見了，北竿發炮」這是真的，如果高登真的丟掉了，南北竿會發炮打高登島，所以島上的守軍都會想，要是對抗老共沒死，也會被自己人打死，「那就拚了啊」。

▲《國際橋牌社》導演汪怡昕用高登的故事告訴現在的人，「台灣囝仔不會投降」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



汪怡昕強調，為什麼要說這個故事給大家知道？可以保證當時沒有人要投降，「台灣囝仔不會投降 」這種氣魄也應該讓現在的人知道，「投什麼降？我人數比你少也不會投降」。