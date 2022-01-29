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拉脫維亞防長重砲「批評德國」　親近俄中分裂歐洲

▲▼拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）。（圖／翻攝自Facebook／Artis Pabriks）

▲拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）。（圖／翻攝自Facebook／Artis Pabriks）

中央社倫敦28日綜合外電報導

拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）接受「金融時報」訪問時直言批評，德國和俄羅斯及中國之間「不道德又虛偽」的關係，導致東歐與西歐產生嫌隙。

帕布瑞克斯表示，面對俄國在與烏克蘭邊境集結10萬大軍，西歐的應變顯然展現出「一廂情願」態度。

帕布瑞克斯的強烈措辭，赤裸裸展現北大西洋公約組織（NATO）在對應俄國問題的分歧。他說，柏林「不道德的不作為」（immoral inability），不讓曾經部署在德國的榴彈砲，從愛沙尼亞運送至烏克蘭，協助抵禦可能的入侵行動。

此外，中國因不滿歐洲聯盟成員立陶宛允許設立台灣代表處，以逐出中國市場威脅跨國企業和立陶宛切斷關係。帕布瑞克斯說，德國企業也施壓立陶宛，要求對中國退讓，卻又在試圖懲戒波蘭時，大談「價值」。

波蘭最高法院去年10月裁定，否決歐盟法律的優先性，引發歐盟反彈。

帕布瑞克斯說：「看看你自己（德國）在面對立陶宛、俄羅斯和中國時，又是怎麼做的？這既不道德又虛偽，在西歐和東歐之間劃上一條分隔線。」

他說，「德國已經忘記，冷戰時期是美國在保護他們的安全，但他們應該要（記得），這是他們的道德責任。」

北約正面臨壓力，不只要應付朝烏克蘭磨刀霍霍的俄國，也要處理俄國要北約不准向東擴張、改變歐洲大陸安全版圖的要求。

德國拒絕支援烏克蘭致命性武器，也阻攔愛沙尼亞給烏克蘭榴彈砲，在在令東歐國家不滿。由於這批榴彈砲原先部署在德國東部，之後轉移給芬蘭，然後到了愛沙尼亞，因此柏林對這批武器的去向有話語權。

帕布瑞克斯說：「如果某人走在暗巷中，另有人正在被痛毆，我卻對這人說『等到你也被痛毆，我會叫救護車』，這不合理吧。」

他表示，俄國將會利用德國的不願作為。他警告，「他們將會試圖利用」。

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，在2004年成為加入歐盟和北約的僅3個前蘇聯加盟共和國。但在2008年俄羅斯與喬治亞爆發戰爭，以及2014年俄國兼併克里米亞，它們都曾批判歐盟，對於俄羅斯對它們構成的威脅視而不見。

帕布瑞克斯說，部分原因是西歐國家距離俄國較遠，「他們多年來處在和平當中，只想到天然氣、貨物出口還有合作。我們這些接壤國家則不同，我們面臨的是生存問題，而過去的經驗告訴我們不要相信（俄羅斯），相信就是死路一條。」

他也表示，「若沒有德國領頭，歐洲的安全無法完整。但觀察德國對歐洲安全和北約的作為，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）整裝待發，卻對動武猶豫不決，現階段看來實在可笑。」

德國總理府和外長都不願對帕布瑞克斯的發言置評，但德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）捍衛不支援烏克蘭致命武器的決定，稱這會「180度改變德國的外交政策」，恐會「關閉讓緊張情勢緩解的大門」。

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