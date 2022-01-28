這個月已391例本土「十大常見症狀」曝　境外Omicron增1人中重症

▲指揮中心1/28記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新病例分析，醫療應變組副組長羅一鈞說，過去一個月來增391例本土病例，應該都是Omicron病例，進一步分析，因為近期移工群聚增加，30~40歲年族群增加，無症狀比例也上升，現在大概有4成無症狀，6成輕症，無中重症個案；至於境外移入Omicron，目前累積406例，有增加一例中重度個案，但沒有到住加護病房程度。

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▲▼指揮中心1/28公布本土及境外病例分析。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為27例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及菲律賓各8例、中國5例、印尼3例、日本、瑞典及越南各2例、孟加拉國、荷蘭、土耳其、英國、奧地利及丹麥各1例移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,613,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,594,976例排除)，其中18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除)，累計126例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。