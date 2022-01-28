新北市民遭強制自費42K「坐牢」！依規1人1戶被打槍　衛生局這樣說

▲新北市長侯友宜日前盤點轄內防疫旅館量能，徵用防疫旅館設置「集中檢疫中心」。（圖／新北市府提供）

記者閔文昱／綜合報導

受到Omicron變異病毒影響，台灣近期本土確診大爆發，許多人只能在集檢所隔離過年苦不堪言，然而卻有被匡列的新北市民表示，他PCR檢測結果為陰性，自身居住的條件也符合規定的「一人一戶」，但仍遭新北衛生局強制送往集中檢疫所，並且全程負擔集中檢疫所14天4萬2千元的費用，明顯與中央的規定相違背，質疑難道是「新北市權力大於中央？」

一名新北市民在PTT發文表示，他是在一月中到新竹巨城百貨看電影時，被歸類為本土個案近距離接觸者，25日收到新北市衛生局通知，要求他到宜蘭某集中檢疫所居家隔離，且全程負擔防疫計程車費以及14天共4萬2千元的集中檢疫所費用，也無權去防疫旅館或選擇任何一個檢疫所。

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▲防疫計程車。（示意圖／資料照，下同）

原PO透露，而他的同行的友人收到新竹衛生所的告知後，僅被要求PCR檢測為陰性後，在家隔離一人一戶即可，因此他也相當不滿，「為什麼一個國家有那麼多政策。」事後向1922諮詢，對方也稱，中央指示確實是「一人一戶」，請他再向地方衛生所說明需求。

然而，原PO一再跟地方衛生所、新北衛生局強調「會一人一戶」，或者可以有其他選擇去防疫旅館，但還是被強制執行送往集中檢疫所，甚至當他要求出示相關公文時，還被回「我為什麼要給你看公文」。對方也不斷強調，這些都是上級指令他們也沒辦法，若原PO當天不上防疫計程車就是等著被罰錢，讓原PO也只能先上防疫計程車。

原PO提到，他事後打給1922請求幫忙協調，也終於得到新北衛生局解釋，「他們說是里長這邊資源不足無暇檢查我到底有沒有落實一人一戶，但以我身邊個案的經驗，這種查看一人一戶情況是警察會進行電話視訊抽檢確認，這個理由對我來說這比較像是搪塞中央的說詞，不公開透明的神秘執行命令、中央地方政策互槓這些才是問題的根源。」

文章一曝光，馬上吸引許多網友關注，紛紛留言「你竟然能這麼樂觀，這跟坐牢沒兩樣」、「被匡列還要自己出錢，超虧」、「新北不給補助，也太倒楣」、「強制自費坐牢，我覺得不行」、「自費被關，哇靠當大家都有錢有閒喔」、「笑死，受刑人坐牢還是其他人用納稅錢養，這個是要自己花錢坐牢」、「天啊，太慘了」、「當成教召啊」。

原PO於26日補充表示，當天下午已跟新北衛生局再度確認，「他們說公文已經在審核當中，與本土個案接觸被匡列送檢疫所的部分確認會是公費（在我被匡列的當下確實通知說要自費），但開心很快就會有正式公文、至少自費這件事也能告一段落。」

但原PO也強調，自己最在意的地方其實是中央明明表明「一人一戶」可行，不解為何新北堅持送往集中檢疫所，而且給不出所謂的上級政策是從哪裡來的，「今天被匡列到的我們並沒有不想負責任，但中央地方政策不同調，確實是造成很多對地方基層員工的困擾。」

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