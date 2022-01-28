台中婦聊天太投入忘了皮包放哪裡　警原地等她認領

▲婦人故聊天忘了提領得十萬元，員警原地等候送還。（圖／民眾提供）



記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市和平區今日上午一名張姓婦人前往梨山郵局提領10萬元現金，在年節期間包紅包給家人，提款後坐在便利商店前和友人講電話，聊天太投入，講完電話後忘了皮包放在桌上就離開了，和平警分局梨山分駐所警員林志鴻執行金融機構守望勤務時，發現郵局隔壁的便利超商前桌上放著1個黑色包包座位無人，員警望向超商裏面也沒有客人，研判可能是遺失物，失主應該急著前來尋找。不久，果然有1名婦人神色慌張四處張望，沿路找上來，員警趨前詢問張婦，確認遺失物後將皮包物歸原主。張姓婦人表示，自己太糊塗了，非常感謝員警的幫忙。

梨山分駐所所長林欽錤表示，民眾於春節前夕提領大額現金應注意安全，警察機關也隨時提供存、提款護鈔服務，除加強金融機構安全維護措施外，也請民眾多加利用機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務。



和平警分局長陳祥麟提醒，春節快到了，自本(111)年1月24日22時至2月7日24時，加強重要節日安全維護工作期間，警察機關提供民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓您全家安心遠遊；另年節期間，和平警分局各分駐(派出)所將於轄內設置機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務；春節期間餐敘飲宴、切勿酒後開車，警察機關將針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」(超速40公里以上)等重大交通違規加強取締，確保民眾行的安全，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，透過治安、交通及為民服務作為，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾平安歡度佳節。