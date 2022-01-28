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川越斗六門　藝童點亮「雲林溪上河圖」

▲雲林溪上河圖由斗六國小、雲林國小及公誠國小美術班小朋友集體創作，分別繪製了古農版、現代版以及未來版三幅，每一版本的雲林溪上河圖皆由14張圖組成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林溪上河圖由斗六國小、雲林國小及公誠國小美術班小朋友集體創作，分別繪製了古農版、現代版以及未來版三幅，每一版本的雲林溪上河圖皆由14張圖組成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為重現雲林溪風華、喚起斗六市民封存已久親水夢，縣府2019年辦理雲林溪水質改善計畫，在雲林溪掀蓋及親水景觀改善之工程施作的同時，8所學校的策略聯盟，透過「雲林溪創藝扎根計畫」揭開雲林溪沿岸的生態、歷史、人文等面向的涵蘊，帶領學生認識並親近雲林溪，進而愛溪愛鄉土。

雲林溪上河圖由斗六國小、雲林國小及公誠國小美術班小朋友集體創作，分別繪製了古農版、現代版以及未來版三幅。每一版本的雲林溪上河圖皆由14張圖組成，上游自尖山坑國聖宮旁的尖山坑溪開始，途中經林頭、社口、行啟記念館及太平老街等斗六市區各地標及景點，下游則是到保庄里的正心中學及斗六市水資源回收中心一帶。

古農版的雲林溪上河圖，學童們透過向地方耆老訪問、蒐集老照片甚至閱讀各種相關文獻進行考古，呈現了古早味的雲林溪上河圖，不僅透過考古認識史前遺址，亦從地方耆老的訪談中想像從前在雲林溪沿岸戲水嬉戲的模樣。

現代版的雲林溪上河圖，則藉由踏查，讓學生更認識雲林溪，並發現斗六藝術水岸園區是親子同樂的好選擇，附近還有官邸兒童館和斗六籽公園，家長假日能帶著孩子們漫遊斗六。未來版的雲林溪上河圖中，孩子們發揮想像力，創造出未來雲林會出現了最新的大眾運輸工具-「雲林縣纜車」，在纜車上能夠俯瞰雲林溪美景，還把運動中心畫的更加先進，旁邊有滑水道可以玩，十分有趣。

雲林縣長張麗善表示，三幅雲林溪上河圖，不僅展現雲林囝仔在藝術上的天分，更透過這樣的踏查、訪問及創作過程，更了解自己的家鄉，進而更認同雲林，除了繪畫美學的呈現以外，還集結了保長、鎮西、鎮南、鎮東以及林頭國小各校的創「藝」。即日起歡迎鄉親們利用春節假期到城頂街的雲林溪沿岸(中山路和府前街間)走春，欣賞家鄉雲林之美。

▲雲林溪上河圖由斗六國小、雲林國小及公誠國小美術班小朋友集體創作，分別繪製了古農版、現代版以及未來版三幅，每一版本的雲林溪上河圖皆由14張圖組成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善表示，三幅雲林溪上河圖，不僅展現雲林囝仔在藝術上的天分，更透過這樣的踏查、訪問及創作過程，更了解自己的家鄉，進而更認同雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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