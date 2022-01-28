　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸航天局：未來5年將發展太空旅遊、製藥、育種等經濟新業態

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空。（圖／CFP）

▲大陸長征5B火箭搭發射升空。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家航天局28日發表《2021中國的航天》白皮書，強調未來5年將加快航天技術成果向經濟社會的轉移轉化，培育發展太空旅遊、太空生物製藥、空間碎片清除、空間試驗等太空經濟新業態。

白皮書全文共1.3萬字，正文包含6個部分，分別是「開啟全面建設航天強國新征程」「發展空間技術與系統」「培育壯大空間應用產業」「開展空間科學探索與研究」「推進航天治理現代化」「構建航天國際合作新格局」。

航天局副局長吳艷華在記者會上指出，未來5年，中國航天錨定航天強國建設目標，以航天高質量發展為主題，推動空間科學、空間技術、空間應用的全面發展，為建設社會主義現代化強國、推動人類和平與發展作出積極貢獻。

▲▼海洋二號B星發射，開啟世界第一個「海洋動力環境監測網建設」里程碑。（圖／CFP）

吳艷華表示，一是創新推動重大工程實施。建成中國空間站和高分辨率對地觀測系統，實施探月四期、行星探測等新的重大工程，推進重型運載火箭研製，建設近地小行星撞擊風險應對體系，培育太陽系邊際探測等重點項目，推動運載火箭型譜化發展，持續完善國家空間基礎設施，健全空間環境治理體系能力。

二是培育壯大空間應用產業。推動空間應用與數字經濟深度融合，豐富應用場景，創新商業模式，深化通信、導航、遙感信息綜合應用。加快航天技術成果向經濟社會的轉移轉化，培育發展太空旅遊、太空生物製藥、太空育種等太空經濟新業態。

三是統籌佈局空間科學探索。體系化推進空間天文、空間物理、月球與行星科學、空間地球科學等重點領域發展，研製空間引力波探測、愛因斯坦探針、先進天基太陽天文台等空間科學衛星，利用空間站、月球與深空探測器等平台，持續開展前沿科學探索和基礎研究，催生更多原創性科學成果。

▲陸首座太空站天和核心艙由長征火箭搭載於4月29日發射。（圖／CFP）

四是營造航天發展良好環境。完善產學研用深度融合的創新體系，強化航天工業基礎能力。制定衛星頻率軌道資源管理、北斗衛星導航等條例，出台商業航天發展指導意見，促進法治航天建設。構建高水平航天人才隊伍，加快打造航天領域世界重要人才中心和創新高地。開展航天科普教育和文化建設，大力弘揚航天精神，營造全社會崇尚科學、探索未知、勇於創新的氛圍。

五是拓展國際合作深度廣度。中國航天積極參與外空全球治理，在近地小天體監測與應對、行星保護、太空交通管理等領域貢獻中國方案、中國智慧。啟動國際月球科研站建設，落實金磚國家遙感衛星星座合作協定，推廣空間信息服務全球應用，在月球探測、空間站、行星探測、北斗導航等領域，開展更加廣泛、更多方式的國際互利合作。

吳艷華還說，和平探索與利用外層空間是全人類的共同夢想，「仰望星空、不懈探索，攜手共進、行穩致遠，中國願同國際社會一道，加快發展高質量、可持續、增福祉的航天事業，為推動構建人類命運共同體，促進人類文明進步與和平發展，作出新的開拓性貢獻。」

ET快訊
Angelababy、黃曉明7年婚斷！　網挖出1畫面：太難過
俄軍24hrs內邊境又增兵！　「三面包夾」烏克蘭　
Angelababy離婚聲明全文！　5歲兒扶養權曝
快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！
刮刮樂2000萬開出第1位！117人抽到百萬　末3碼曝
快訊／北市疫情燒入4校！　普林思頓高中出現確診
陸12歲男童失蹤3天　「遭4犬分食」只剩殘缺遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港安養機構疫苗接種率僅26%　港府推出5項加強措施

貨車要掉頭！男保全竟「肉身擋車」阻止前進　下秒遭活活輾死

陸航天局：未來5年將發展太空旅遊、製藥、育種等經濟新業態

懶得刷牙！29歲女「牙齒掉了一大半」　就醫後崩潰：全部要拔掉

捷運「180公分百獸之王」趴趴走！乘客手抖狂拍：主人還騎上去了

尋親男孩被網路霸凌離世　微博永久禁言40個發表攻擊言論的帳號

28歲男頭痛半年睡不好　醫「挖出20年子彈」驚嚇：離太陽穴僅2cm

美國再出手！　FCC撤銷「中國聯通」214牌照

林鄭指「動態清零」是大陸政策　強調自己非「始作俑者」解釋不了

陸新增本土確診39例　杭州爆Omicron疫情「或已傳播三代」

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

香港安養機構疫苗接種率僅26%　港府推出5項加強措施

貨車要掉頭！男保全竟「肉身擋車」阻止前進　下秒遭活活輾死

陸航天局：未來5年將發展太空旅遊、製藥、育種等經濟新業態

懶得刷牙！29歲女「牙齒掉了一大半」　就醫後崩潰：全部要拔掉

捷運「180公分百獸之王」趴趴走！乘客手抖狂拍：主人還騎上去了

尋親男孩被網路霸凌離世　微博永久禁言40個發表攻擊言論的帳號

28歲男頭痛半年睡不好　醫「挖出20年子彈」驚嚇：離太陽穴僅2cm

美國再出手！　FCC撤銷「中國聯通」214牌照

林鄭指「動態清零」是大陸政策　強調自己非「始作俑者」解釋不了

陸新增本土確診39例　杭州爆Omicron疫情「或已傳播三代」

黃曉明一週前幫兒子慶生「Angelababy缺席」！連2年慶生文洩離婚跡象

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

柴柴怕打針「30秒抖不停」　眼神飄看獸醫快嚇哭惹萬人心疼

Angelababy7年婚斷！　網挖和黃曉明「剛結婚」甜蜜討抱畫面：太難過了

道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

影／過年大掃除閃到腰　醫師教2招緩解疼痛

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

大陸熱門新聞

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

網紅實測「特斯拉撞兩次」爆造假！特斯拉證實已提告

陸大學生拍冬奧創意影片　遭諷「日本1年前抄走」

29歲女剩十幾顆牙　醫：全部要拔掉

28歲男頭痛半年　腦挖出20年子彈

男排隊相親「等1小時被打槍」　悲情理由曝

小米股價又破發　股民虧百萬求救雷軍

捷運180公分百獸之王趴趴走！同車廂乘客嚇傻

只賣5天！麥當勞2月限定「香菜冰旋風」

尋親男孩被網暴離世　微博永久禁言40帳號

林鄭指大陸才是動態清零的「始作俑者」

FCC撤銷「中國聯通」214牌照

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

更多熱門

相關新聞

地球近5年變化曝！冰川消退、極端天氣劇增

地球近5年變化曝！冰川消退、極端天氣劇增

法國曾2度上太空的43歲太空人佩斯凱（Thomas Pesquet），最近分享了他對比2次從太空遙望地球時所發現的不同點。佩斯凱表示，地球在這5年內產生了巨大改變，人類活動的後果變得愈發清晰，冰川明顯消退、極端天氣事件劇增，「我們稱之為家的藍色星球，美麗已被玷污」。

金融投資新方向

金融投資新方向

俄國火箭殘骸失控！秒速7.5km墜地

俄國火箭殘骸失控！秒速7.5km墜地

陸2021十大事件（上）：中共建黨百年、鄭州暴雨292人遇難

陸2021十大事件（上）：中共建黨百年、鄭州暴雨292人遇難

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

關鍵字：

航天局太空太空旅遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

名醫估「2月下旬有望降一級」

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

男友必嫁、必交往　她點出3特質

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面