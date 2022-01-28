陸航天局：未來5年將發展太空旅遊、製藥、育種等經濟新業態

▲大陸長征5B火箭搭發射升空。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家航天局28日發表《2021中國的航天》白皮書，強調未來5年將加快航天技術成果向經濟社會的轉移轉化，培育發展太空旅遊、太空生物製藥、空間碎片清除、空間試驗等太空經濟新業態。

白皮書全文共1.3萬字，正文包含6個部分，分別是「開啟全面建設航天強國新征程」「發展空間技術與系統」「培育壯大空間應用產業」「開展空間科學探索與研究」「推進航天治理現代化」「構建航天國際合作新格局」。

航天局副局長吳艷華在記者會上指出，未來5年，中國航天錨定航天強國建設目標，以航天高質量發展為主題，推動空間科學、空間技術、空間應用的全面發展，為建設社會主義現代化強國、推動人類和平與發展作出積極貢獻。

吳艷華表示，一是創新推動重大工程實施。建成中國空間站和高分辨率對地觀測系統，實施探月四期、行星探測等新的重大工程，推進重型運載火箭研製，建設近地小行星撞擊風險應對體系，培育太陽系邊際探測等重點項目，推動運載火箭型譜化發展，持續完善國家空間基礎設施，健全空間環境治理體系能力。

二是培育壯大空間應用產業。推動空間應用與數字經濟深度融合，豐富應用場景，創新商業模式，深化通信、導航、遙感信息綜合應用。加快航天技術成果向經濟社會的轉移轉化，培育發展太空旅遊、太空生物製藥、太空育種等太空經濟新業態。

三是統籌佈局空間科學探索。體系化推進空間天文、空間物理、月球與行星科學、空間地球科學等重點領域發展，研製空間引力波探測、愛因斯坦探針、先進天基太陽天文台等空間科學衛星，利用空間站、月球與深空探測器等平台，持續開展前沿科學探索和基礎研究，催生更多原創性科學成果。

四是營造航天發展良好環境。完善產學研用深度融合的創新體系，強化航天工業基礎能力。制定衛星頻率軌道資源管理、北斗衛星導航等條例，出台商業航天發展指導意見，促進法治航天建設。構建高水平航天人才隊伍，加快打造航天領域世界重要人才中心和創新高地。開展航天科普教育和文化建設，大力弘揚航天精神，營造全社會崇尚科學、探索未知、勇於創新的氛圍。

五是拓展國際合作深度廣度。中國航天積極參與外空全球治理，在近地小天體監測與應對、行星保護、太空交通管理等領域貢獻中國方案、中國智慧。啟動國際月球科研站建設，落實金磚國家遙感衛星星座合作協定，推廣空間信息服務全球應用，在月球探測、空間站、行星探測、北斗導航等領域，開展更加廣泛、更多方式的國際互利合作。

吳艷華還說，和平探索與利用外層空間是全人類的共同夢想，「仰望星空、不懈探索，攜手共進、行穩致遠，中國願同國際社會一道，加快發展高質量、可持續、增福祉的航天事業，為推動構建人類命運共同體，促進人類文明進步與和平發展，作出新的開拓性貢獻。」