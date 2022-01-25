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地球已被玷汙！他曝「近5年恐怖變化」　冰川消退、極端天氣劇增

▲▼法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國太空人佩斯凱曝光地球近5年的恐怖變化。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

法國曾2度上太空的43歲太空人佩斯凱（Thomas Pesquet），最近分享了他對比2次從太空遙望地球時所發現的不同點。佩斯凱表示，地球在這5年內產生了巨大改變，人類活動的後果變得愈發清晰，冰川明顯消退、極端天氣事件劇增，「我們稱之為家的藍色星球，美麗已被玷污」。

據CNN報導，佩斯凱曾分別在2016和2021年訪問太空，去年更在國際太空站（ISS）待了6個月。他指出，「當我從ISS看到地球時，我感覺十分神奇，因為ISS距離地球不遠，所以你可以在一個不近不遠的距離去觀察地球，但即使是在太空，氣候變化對地球產生的影響也是相當明顯的。」

他解釋，「我可以從太空看到許多人類活動所造成的後果，其中有一些是氣候變化所造成的，而另一些則是純粹的舊污染，比如河流污染、空氣污染等，但最明顯的莫過於日益嚴重的極端天氣事件，我每一次上太空都能看到極端天氣的頻率和強度都在增加。」

佩斯凱也透露，當他身處在地球時，他覺得地球上的一切彷彿取之不盡，但當他退一步從太空看到地球時，他突然明白人類其實活在宇宙的一片綠洲上，「我們的周圍什麼都沒有，沒有生命、一片漆黑，這時我才發現我們所擁有的一切是多麼珍貴而有限，也讓我更想要珍惜和保護地球」。

作為一名同時也是氣候倡導者的太空人，佩斯凱承認，上太空的行為並不環保，但由於人類上太空能為地球帶來眾多好處，因此「太空之旅是必要之惡」，「太空人能從太空觀察地球、測量各種變量，甚至進行保護地球的實驗，我們有足夠的創造力、技術和意願，因此我想，我們總有一天能成功拯救地球」。

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