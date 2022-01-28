「第一操盤手」坑殺投資人自肥2.4億　統一投信2經理人遭起訴

▲前統一投信基金經理人張繼聖和3名人頭親友，承認利用基金炒股並繳回犯罪所得。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱「台股基金第一操盤手」的經理人張繼聖，涉嫌利用統一投信基金2檔績效良好的基金當掩護炒股，提前使用親友帳戶買進股票，再高價賣出，套利高達2.4億多元，另外受託操盤勞退基金的孫民承，也用類似手法炒股，犧牲公務員退撫基金、勞退基金利益，自肥1500萬元，台北地檢署28日依《證券投顧法》特別背信等罪嫌起訴張、孫等6人。

前統一投信基金經理人張繼聖，曾是「統一大滿貫基金」、「統一強漢基金」的操盤手，其中統一大滿貫曾獲得短中長期績效冠軍，張繼聖因此被稱為「台股基金第一操盤手」，檢調卻查出，張繼聖名氣響亮的背後，竟然找親友當人頭或者協助代操等方式，偷偷提前購買基金選中的股票，然後在基金進場拉抬掩護下，趁高價拋售私人持股，張繼聖和親友賺飽，投資人只能看著基金虧損。

▲前統一投信勞退基金抄股案基金經理人孫民承。（資料照／記者劉昌松攝）

另一名基金經理人孫民承，先前就因為受託代操統一投信勞工退休基金，卻配合前勞金局官員游迺文、寶佳集團炒作遠百股票，遭檢察官提起公訴，專案小組另外發現，孫民承也基金當掩護，私自用人頭帳戶炒股，賺到約1500萬元，而且為了掩飾金流，還和人頭帳戶提供者在相約速食店，面交炒股所得現金。

檢察官調查發現，張繼聖和孫民承2名基金經理人雖同屬統一投信，但彼此並無勾結，犯行各自獨立，都涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪，其中張繼聖和3名提供帳戶的親友自白犯罪，並繳回犯罪所得總計2.4億多元，另外配合孫民承的鄧姓人頭帳戶提供者也繳回238萬多元，獲檢察官代為向法院請求減輕其刑，僅犧牲政府基金權益的孫民承否認犯罪，被請求從重量刑。