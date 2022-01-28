　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「第一操盤手」坑殺投資人自肥2.4億　統一投信2經理人遭起訴

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案基金經理人張繼聖。（圖／記者劉昌松攝）

▲前統一投信基金經理人張繼聖和3名人頭親友，承認利用基金炒股並繳回犯罪所得。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱「台股基金第一操盤手」的經理人張繼聖，涉嫌利用統一投信基金2檔績效良好的基金當掩護炒股，提前使用親友帳戶買進股票，再高價賣出，套利高達2.4億多元，另外受託操盤勞退基金的孫民承，也用類似手法炒股，犧牲公務員退撫基金、勞退基金利益，自肥1500萬元，台北地檢署28日依《證券投顧法》特別背信等罪嫌起訴張、孫等6人。

前統一投信基金經理人張繼聖，曾是「統一大滿貫基金」、「統一強漢基金」的操盤手，其中統一大滿貫曾獲得短中長期績效冠軍，張繼聖因此被稱為「台股基金第一操盤手」，檢調卻查出，張繼聖名氣響亮的背後，竟然找親友當人頭或者協助代操等方式，偷偷提前購買基金選中的股票，然後在基金進場拉抬掩護下，趁高價拋售私人持股，張繼聖和親友賺飽，投資人只能看著基金虧損。

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案基金經理人孫民承。（圖／記者劉昌松攝）

▲前統一投信勞退基金抄股案基金經理人孫民承。（資料照／記者劉昌松攝）

另一名基金經理人孫民承，先前就因為受託代操統一投信勞工退休基金，卻配合前勞金局官員游迺文、寶佳集團炒作遠百股票，遭檢察官提起公訴，專案小組另外發現，孫民承也基金當掩護，私自用人頭帳戶炒股，賺到約1500萬元，而且為了掩飾金流，還和人頭帳戶提供者在相約速食店，面交炒股所得現金。

檢察官調查發現，張繼聖和孫民承2名基金經理人雖同屬統一投信，但彼此並無勾結，犯行各自獨立，都涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪，其中張繼聖和3名提供帳戶的親友自白犯罪，並繳回犯罪所得總計2.4億多元，另外配合孫民承的鄧姓人頭帳戶提供者也繳回238萬多元，獲檢察官代為向法院請求減輕其刑，僅犧牲政府基金權益的孫民承否認犯罪，被請求從重量刑。

ET快訊
5女神搶baby捧花「她拿到結婚了」！　伴娘全分手
吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「自費42K」嘆：年假9天沒
蔡阿嘎整員工騙「年終只發1萬8」　嘎妹打開紅包哭了…原因超暖
快訊／北市+5「分布3區」　7大院區篩1704人結果出爐
快訊／北市2.5級防疫規範出爐！　柯文哲：沒打疫苗別出來害人
快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了
快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾確診童曾到南港4地點
桃園增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診
快訊／幼教師「1傳5」足跡曝！曾到KTV、多處餐廳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4國小生、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

福特「美國神車」創下量產4000萬輛紀錄　蟬聯冠軍45年！

不斷更新／韓星連環爆　搭擋曹世鎬確診！劉在錫再度戳鼻孔

拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

歐洲學生想延長留台卻得離境　國立大學疾呼外交部協助

牛年匯市封關！收在27.828元兌1美元　全年升值2.01%

郭國文拋福食解禁當新年禮物　行政院急滅火「絕非事實」

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

林秉樞求交保「法庭霸氣開價」被打臉　律師：非常失望

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女同事內衣照傳人夫　正宮1動作輸了

即／台積電南科廠工安意外！2重傷3輕傷

契約工爬到執行長　他淪中油最貪

19歲「超胸」女荷官！高雄德州撲克賭場被抄

女童噴槍致死案外案！父驗DNA怒告生母詐欺

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

更多熱門

相關新聞

金牛年台股基金前10強大公開！這檔漲逾60%稱霸第一

金牛年台股基金前10強大公開！這檔漲逾60%稱霸第一

台股昨日封關，金牛年指數大漲1872點，台股基金更是大豐收，全體台股基金牛年平均創造20.68%報酬率，表現最佳前十檔夯牛台股基金，金牛年更狂勝大盤2.7倍，平均創下44.56%的好成績。投信法人建議，台股年後仍有機會維持震盪向上走勢，唯金虎台股遇全球升息年，國際股市波動大，台股高檔震盪下，定期定額投資台股基金如虎添翼。

勞退基金內線炒KY股　經理人收賄千萬

勞退基金內線炒KY股　經理人收賄千萬

台股基金近兩年「定期定額」平均報酬率34％　專家曝虎年投資心法

台股基金近兩年「定期定額」平均報酬率34％　專家曝虎年投資心法

史上最猛基建潮來襲 基建三大浪潮一把抓

史上最猛基建潮來襲 基建三大浪潮一把抓

還在等配息就落伍了！　台股基金規模衝破35年新高、股民衝指數更嗨

還在等配息就落伍了！　台股基金規模衝破35年新高、股民衝指數更嗨

關鍵字：

統一投信基金炒股張繼聖孫民承經理人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

Angelababy離婚聲明「和平分開」

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面