中華電信女職員「洗手機」騙數千iPhone　詐走3529萬

▲中華電信遭不肖業者鑽漏洞「洗手機」，騙走數千iPhone6S手機慘虧3529萬餘元。（示意圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

中華電信驚爆遭業者利用「企業購機」優惠，搭配門號騙走數千支iPhone 6S手機不付錢，以致留下高達3529萬餘元呆帳，新北地檢署獲報查出中華電信1名林姓女職員，涉配合疑似成立空頭公司的林姓男子「內神通外鬼」，共謀本案「洗手機」行為，今搜索3處地點並約談林姓男女共犯到案，林女已先被請回，林男仍漏夜偵訊中。

新北檢偵辦本案，今（27日）由檢察官黃筱文指揮刑事局，搜索中華電信新北營運處林女辦公室，消息曝光後，中華電信隨即對外聲明，稱本案為2018年間個案，為維護公司權益、主動提告，不便透露細節，將全力配合司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。

檢警今還搜索2名嫌犯在新北市中和區、宜蘭縣五結鄉住處。據悉，中華電信提供企業購機免預繳費用的優惠方案，林男疑似成立空頭公司，利用大量人頭申辦這項優惠方案，從2016年到2017年間，藉由數百個手機門號取得數千支當時正夯的iPhone 6S手機。

中華電信直到遲遲未收回手機款項，清查才發現受騙，初估造成3529萬餘元呆帳。由於手機都被林男賣掉，並拿到多數贓款，檢警仍在清查2名嫌犯的犯罪所得金額。