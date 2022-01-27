婆婆小姑「把媳婦當免費女傭」！她1招神反擊：誰要伺奉妳們

▲人妻抱怨，婆婆和小姑都把她當免費女傭使喚，她們卻什麼都不用做。（示意圖／CFP）

實習記者廖翊慈／綜合報導

農曆春節即將來臨，家家戶戶都忙著大掃除，近日即有一名人妻抱怨表示，婆婆和小姑們不幫忙打掃就算了，還指使她打掃她們的房間，自己則坐在客廳看一整天電視，還會故意亂罵她，讓她氣得偷錄下一切自救「當我免費女傭？」讓網友大讚。

一名人妻在臉書「毒菇九賤討論區」上發文表示，每次只要打掃家裡，婆婆就打麻將，以年紀大為藉口不宜操勞而「不插手家事」，老人家就算了，連大小姑們也是如此，已婚卻還住在娘家的小姑只會打掃自己的房間，踏出房門的任何一區都不會幫忙打掃，連原PO正在打掃廚房時，都只會坐在客廳看電視一整天，而離婚的小姑只會打電話回來詢問有沒有大掃除，而不是回娘家幫忙，令原PO直呼，「心態惡毒怪不得老公外遇被掃地出門這就是現世報！」

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不僅如此，逢年過節時，原PO原本想幫忙做菜，婆婆卻跟她說，「麥煮好了，把廚房弄的胎糕爛勞（不要煮好了，不然又要把廚房弄得很髒亂）」，事後買外食又被婆婆嫌，「我們都不煮，吃外面的不衛生」，令她相當不悅，「現在沒人會煮，都是買外面」，她還在文內補充說道，「叫已婚毒姑煮給妳吃吖～關我屁事？？」

▲婆婆還會到處跟別人說她壞話。（示意圖／CFP）

惡行還不只這樣，原PO表示婆婆還會趁她老公不在時，對她酸言酸語，到處跟別人說她壞話，令她受不了將所有惡行錄音錄影存證，氣得搬回娘家，婆婆才閉嘴，「酸言酸語還要我伺奉妳們～笑死人～請自己煮自己弄～我不爽就是酸妳們酸回去～」。她也補充說道，省了一筆送禮的錢，「我才不會花半毛錢在妳（婆婆）和毒姑身上～想要我買來送妳～根本是做夢～」、「酸言酸語還要我伺奉妳們，笑死人」。

貼文一出許多網友大讚原PO「自救」的行為，「現代的婆婆都很敢，打從一進門妳不先壓下惡婆，以後日子就是這樣、所以妳回應的很好，沒對妳好，憑什麼要對她好」、「什麼樣的媽媽養什麼樣的女兒」、「很多這種的，自己小孩像寶貝，外面進來的媳婦是傭人」、「大掃除這種事，想做就做，不想做躺屍也不會被關啊」、「離婚了還沒有能力養活自己，垃圾菇」、「應該是妳整理妳睡的房間，老公去整理客廳廚房....要分工！」