登蘭嶼大天池摔落山坳！消防員銷假助救援　獲救男：景色太震撼

▲消防人員及義消抵達民眾摔落處，準備下切救援。（圖／台東消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名許姓男子26日獨自攀登蘭嶼的大天池，在回程途中被眼前的瑰麗景色震撼吸引，一時走神不察滑落登山步道旁的一處山坳處，摔落過程造成身體部分擦挫傷，但因太過驚慌方向錯亂，走偏遠離步道且因摔落處位處灌木叢林間，無法明辨正確方位，撥打119求救。

消防局在受理後立即派遣蘭嶼分隊消防人員攜帶山域搜救裝備前往救援，並同步利用案件系統呼叫義消支援，由於許姓男子所受困位置，手機訊號時有時無，消防局指揮中心耐心利用有訊號時段，指導許男回傳正確定位，且在報案初始即鄭重告知「千萬不要再移動」，加快救援速度，在4名消防人員及6名義消共同合作發揮平時山域救援訓練成效，很快的在15時30分成功找到許男並將他帶至登山步道上，除幾處表皮擦挫傷及面露些許驚恐外，並無大礙。

▲下切尋聲救援時，義消夥伴在破碎環境仍如履平地，為本次救援一大助力。

特別的是，在消防人力有限且不會其他消防單位支援的離島消防隊，一名因為交通船班無法回本島而在隊休假的洪姓消防隊員立即主動加入搜救的行動，讓整個救援更加順遂。

▲手中拿著繩索的就是休假中主動出勤協助救援的洪姓消防隊員。

位在蘭嶼的著名景點大天池，達悟族語意指「高山之海」，雖海拔高度僅340公尺，在步道健行能同時享有海、天、林同在足下的美景，使許多造訪蘭嶼的遊客列為挑戰自我的目標景點。

山一直都在，景一直都有，台東縣消防局特別提醒，從事山林活動，在欣賞享受美景前，務必完善登山計畫，準備正確的裝備，結伴跟團並建議有專業嚮導帶領，出發前慎重評估自身及團友身體狀況，方能安然徜徉於山林美景裡。