　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登蘭嶼大天池摔落山坳！消防員銷假助救援　獲救男：景色太震撼

▲消防人員及義消抵達民眾摔落處，準備下切救援。（圖／台東消防局提供，下同）

消防人員及義消抵達民眾摔落處，準備下切救援。（圖／台東消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名許姓男子26日獨自攀登蘭嶼的大天池，在回程途中被眼前的瑰麗景色震撼吸引，一時走神不察滑落登山步道旁的一處山坳處，摔落過程造成身體部分擦挫傷，但因太過驚慌方向錯亂，走偏遠離步道且因摔落處位處灌木叢林間，無法明辨正確方位，撥打119求救。

消防局在受理後立即派遣蘭嶼分隊消防人員攜帶山域搜救裝備前往救援，並同步利用案件系統呼叫義消支援，由於許姓男子所受困位置，手機訊號時有時無，消防局指揮中心耐心利用有訊號時段，指導許男回傳正確定位，且在報案初始即鄭重告知「千萬不要再移動」，加快救援速度，在4名消防人員及6名義消共同合作發揮平時山域救援訓練成效，很快的在15時30分成功找到許男並將他帶至登山步道上，除幾處表皮擦挫傷及面露些許驚恐外，並無大礙。

▲消防人員及義消抵達民眾摔落處，準備下切救援。（圖／台東消防局提供，下同）

下切尋聲救援時，義消夥伴在破碎環境仍如履平地，為本次救援一大助力。

特別的是，在消防人力有限且不會其他消防單位支援的離島消防隊，一名因為交通船班無法回本島而在隊休假的洪姓消防隊員立即主動加入搜救的行動，讓整個救援更加順遂。

▲消防人員及義消抵達民眾摔落處，準備下切救援。（圖／台東消防局提供，下同）

手中拿著繩索的就是休假中主動出勤協助救援的洪姓消防隊員。

位在蘭嶼的著名景點大天池，達悟族語意指「高山之海」，雖海拔高度僅340公尺，在步道健行能同時享有海、天、林同在足下的美景，使許多造訪蘭嶼的遊客列為挑戰自我的目標景點。

山一直都在，景一直都有，台東縣消防局特別提醒，從事山林活動，在欣賞享受美景前，務必完善登山計畫，準備正確的裝備，結伴跟團並建議有專業嚮導帶領，出發前慎重評估自身及團友身體狀況，方能安然徜徉於山林美景裡。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
快訊／桃園+13！海量疫調足跡曝　Costco、家樂福、麥當
高雄本土+8！跟朋友「廟口交談1小時確診」　最小僅5歲
台積電市值超過6000億美元！　擠下騰訊成「亞洲第一」
快訊／高雄+8大量足跡　吃過赤鬼牛排！搭過這2班高鐵
快訊／台北101火警！　起火冒煙消防9車救援
「同場吃麵14分鐘」染疫　陳時中傷腦筋：病毒詭異難防
「大排長榮」再現！貨車橫卡阪神高速公路　車輛全塞住
第21期「莫德納最夯」！預約率逾96%　4縣市還有名額
春節防疫指引出爐！　打2劑疫苗再回家看長輩
快訊／高雄今增8例！　確診者都染「Omicron妹妹」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

消防局調查火災主因是「家電」　專家建議清潔濾網+外出拔插頭

台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

誆投資賭場榨乾銀髮族退休金　租車行「主業詐騙」吸金8千萬

台中槍擊案只尋獲1顆彈頭！出動X光勘驗車全身掃描找另1顆

快訊／101大樓清消完解封傳火警　B2起火冒煙消防局派9車救援

救命！失業男持電擊棒搶落單女失敗落跑　熱血日籍生追上

何韻詩來台遊行遭潑紅漆　主嫌喊話法官「公正審判」結果出爐

登蘭嶼大天池摔落山坳！消防員銷假助救援　獲救男：景色太震撼

竹聯幫+地方角頭萬華開賭場　警破門抓25人遭酸「你們來早了」

以親友、人頭詐領助理費遭搜索約談　桃市議員蔡永芳30萬元交保

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

黑人家中院內走動「形跡可疑」　遭警跳針式盤查怒噴法條教育

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

消防局調查火災主因是「家電」　專家建議清潔濾網+外出拔插頭

台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

誆投資賭場榨乾銀髮族退休金　租車行「主業詐騙」吸金8千萬

台中槍擊案只尋獲1顆彈頭！出動X光勘驗車全身掃描找另1顆

快訊／101大樓清消完解封傳火警　B2起火冒煙消防局派9車救援

救命！失業男持電擊棒搶落單女失敗落跑　熱血日籍生追上

何韻詩來台遊行遭潑紅漆　主嫌喊話法官「公正審判」結果出爐

登蘭嶼大天池摔落山坳！消防員銷假助救援　獲救男：景色太震撼

竹聯幫+地方角頭萬華開賭場　警破門抓25人遭酸「你們來早了」

以親友、人頭詐領助理費遭搜索約談　桃市議員蔡永芳30萬元交保

快訊／高雄大灣國中生確診！34名師生隔離過年　最新採檢結果曝

尾牙喊「尖叫聲」台下0反應！舒子晨：硬著頭皮表演…後台被告知驚人真相

快訊／桃園新增13例！1越籍移工「感染源不明」　工廠645人急PCR

消防局調查火災主因是「家電」　專家建議清潔濾網+外出拔插頭

台商做完電波拉皮「當晚沒了呼吸」　醫美女友被疑下藥謀財害命

KIMIKO自曝忙事業冷落家庭超內疚！　老公「2招暖舉」抓住辣妻心

女兒考醫學院走後門！韓前法務部長曹國妻「確定入獄」　4年刑定讞

「送神日」西螺福興宮送神封籤、謝太歲

快訊／吃牛排也被隔離！66顧客員工難過年　市府透露主要原因

快訊／桃園+13！海量疫調足跡曝　Costco、家樂福、麥當勞入列

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

行兇畫面曝！台中槍手突亮槍抵頭　他下秒癱軟倒地亡

麒點虧損140萬美元　2工程師報復：太爽了

辦公室搜出2700萬　中油煉製部執行長收押

遭酸「50歲，3萬還不起」！小弟親手擊斃大哥

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

南投騎士從路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

更多熱門

相關新聞

7人二子山受困　2義消救援途中遭蜂螫

7人二子山受困　2義消救援途中遭蜂螫

花蓮日前一行7人的登山隊前往二子山登山，返回途中遇上溪水暴漲而被困在山上，於是報警求助，花蓮縣消防局獲報後，派出救難人員溯溪前往救援，不料卻在救援途中遭到虎頭蜂螫傷，所幸空勤總隊27日分2架次，將受困的7人救出，至於遭蜂螫傷的2名消防人員，並未出現過敏性休克等反應。

雪山驚傳2人墜谷　保育員摸黑救援

雪山驚傳2人墜谷　保育員摸黑救援

2消防員薄冰上匍匐前進救受困汪！

2消防員薄冰上匍匐前進救受困汪！

黑狗國道遭撞　暖司機抱上車救援

黑狗國道遭撞　暖司機抱上車救援

這波雪太突然　合歡山多車受困警忙翻

這波雪太突然　合歡山多車受困警忙翻

關鍵字：

蘭嶼大天池摔落山㘭消防員銷假協助救援景色震撼

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面