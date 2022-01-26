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差點變狗狗肉…台南Josh「愛犬老大」正面曝光　滾水逃命改名媽寶

▲▼ 。（圖／翻攝自台南Josh IG）

▲台南Josh與妻子Amber。（圖／翻攝自台南Josh IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名棒球評論YouTuber「台南Josh」近日爆出被老婆Amber家暴痛打、毀損新屋及恐嚇虐狗等事件，目前Josh表示已對老婆提告傷害、毀損並申請保護令，愛犬「老大」也被救出。Josh的表姊、律師陳宇安也透過粉專PO出「老大」的正面照，開玩笑說「舅媽說帶回來要改名媽寶」。

律師陳宇安透過臉書粉專「巴毛律師混酥團」26日晚間PO出老大的照片表示，「差點變狗狗肉的兩個月黃金、老大，舅媽（Josh的媽媽）說帶回來要改名媽寶」。據悉，Amber日前傳一張電磁爐燒水的照片給Josh說，「我剛剛出去電磁爐燒水沒關耶，狗狗會被燒到嗎？！」「像這樣之類的」、「欸媽寶」、「媽寶接電話，媽寶」。

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▲▼差點變狗狗肉…台南Josh「愛犬老大」正面曝光　滾水逃命要改名媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

▲台南Josh的愛犬「老大」。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

網友看完紛紛留言，「狗狗叫媽寶好可愛愛愛愛愛愛喔」、「狗狗平安真是太好了」、「小黃金應該嚇死了」、「很高情商的一家人... J媽，不錯喔」、「所以狗狗從娘家那邊帶回來了喔，還好有平安啦，兩個月欸好可愛」、「差一點變死媽寶」、「所以要抽狗狗肉嗎」、「狗：歸剛欸」、「狗狗肉XD」。

據悉，Josh於25日發文表示，後續將會交給表姊「巴毛律師」處理，頻道也會暫停更新，「現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。」

差點變狗狗肉的兩個月黃金 老大 舅媽說帶回來要改名媽寶

巴毛律師混酥團發佈於 2022年1月26日 星期三

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