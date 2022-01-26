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北市麵館爆交叉感染「暫停內用」？　柯文哲下午記者會說明

▲▼雙北預料將針對餐廳內用限制做進一步的放寬，並在明天8/3正式上路。部分餐飲業者已經做好準備，但也有業者遭到疫情重創，整個營業空間仍處於一片荒廢的狀態。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市某麵館爆出交叉感染，副市長黃珊珊將於疫情記者會宣布內用相關規定。（資料照／記者湯興漢攝）

記者袁茵、蔡文鈴／台北報導

台北市確診個案連發，今（26）日又爆出松山區某幼兒園老師確診，且與案18375到同一家麵館用餐，副市長黃珊珊表示，「懷疑麵館裡有交叉感染，目前正在確認」。至於台北市是否將停止內用，市長柯文哲下午將率市府團隊於疫情記者會說明相關規定。

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市客戶（案18518）也染疫，26日再爆出北市松山區某幼兒園老師確診，目前尚無案號。台北市副市長黃珊珊表示，因為房仲有個去吃火鍋的朋友，然後該朋友又到麵館吃東西，而新案的幼兒園老師也曾到該間麵館用餐，「懷疑麵館裡有交叉感染。」

針對北市教育局長曾燦金26日透露，松山區某幼兒園一名老師確診。黃珊珊26日出席活動時表示，幼兒園老師與士林一家三口確診案有關，因為案18375有一名去吃火鍋的朋友，該名朋友曾到某家麵館吃東西，而現在爆出的幼兒園老師也到過相同麵館，「懷疑麵館裡有交叉感染，目前正在確認。」

黃珊珊指出，現在吃火鍋的友人已傳給他人，士林一家三口案已有抓出其他3、4人確診，所以麵館正在擴大匡列中，「用餐是滿大的風險。」幼兒園目前已經匡列90多人，包括補習班、共同活動者，26日會派採檢車替該幼兒園師生採檢，至於補習班人數正在計算中。

據了解，黃珊珊所說的案18375吃火鍋朋友，也就是新北市蘆洲個案（案18397），案18397曾經去南川麵館用餐，而幼兒園老師也去過同家麵館。

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