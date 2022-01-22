從英國返台「她嘆台灣鬆懈了嗎」　揭破口2途徑：恐直接傳染給民眾

▲返國台人直言，機場防疫部分有漏洞。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣鬆懈了嗎？」一名從國外返台的女網友分享，去（2021）年12月回國，發現防疫專車司機僅配戴醫療口罩，且抵達防疫旅館後，也近距離幫原PO拿行李，未保持安全距離，就連去採檢時，原PO與一般民眾處在同空間，讓她心驚膽顫直呼，「我那個時候就很怕自己是破口！」

一名女網友在《Dcard》表示，去年12月從英國返台，一路上戰戰兢兢，但抵達國門後，原PO發現機場防疫出現諸多漏洞，「整趟我真的都心驚驚！ 」

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首先是防疫小黃專車，原PO傻眼提到，駕駛座與乘客座位完全沒有隔板，且司機僅配戴醫療口罩，而不是N95口罩，抵達防疫旅館後，熱心司機有下車幫提行李，讓原PO不禁質疑「我們之間完全沒有保持社交安全距離，如果我確診Omicron，司機大概就確診了吧。」

至於第二次採檢部分，原PO再度困惑表示，防疫專車司機依舊只戴醫療口罩，「而且採檢時，我和普通民眾處在同個空間，我們被採檢者並未與民眾分隔開來」，且原PO還可隨意走動。

原PO心慌直言，過程中一直有路人靠近，嚇得她反射動作躲來躲去，「我那個時候就很怕自己是破口，我萬一是確診的話，就會傳染給一般民眾了吧。」

文章貼出後，網友紛紛傻眼回應，「已經鬆懈了吧...桃園移工吃西堤沒講又拖了12天，有症狀採檢確診，集驗1000多人，60人陽性（目前累計70人確診）」、「開始有人染Omicron時就覺得台灣人都鬆懈了，去火車站時，監督入站乘客的服務人員也沒有嚴格監督大眾掃QR code，很多人都沒掃」、「去年台灣爆發前從日本回來的，還在隔離的時候台灣就爆發了，當時下機至旅館的所有流程其實都超危險，路上機場人員、防疫計程車相關人員（包括一開始填寫資料那邊），只要我是感染者，這些接觸的機會無疑是增加危險」。

▼原PO超怕自己是破口。（圖／翻攝Dcard）