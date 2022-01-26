事業廢棄物倒林班地　兩嫌落網面臨最重5年徒刑罰款1500萬

▲▼沈姓男子與何姓男子涉嫌在林班地掩埋事業廢棄物被七總隊等單位查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

沈姓男子與何姓男子涉嫌將事業廢棄物，掩埋在旗山事業區第108林班地，保七總隊會同屏東林管處等單位，報請橋頭地檢署指揮偵辦，經1年多來查緝將兩人逮獲，依廢棄物處理法等送辦，兩人將面臨最重5年刑責，並得併科最高新臺幣1500萬元罰金。

2020年8月下旬，林務局屏東林管處旗山工作站人員向保七總隊第八大隊通報旗山事業區第108林班地遭不明人士傾倒、掩埋廢棄物。

該大隊接獲消息立即展開調查，並於2021年3月上旬會同環保署南區環境督察大隊及屏東林區管理處等單位現地開挖，發現大量廢棄磚塊、廢塑膠類、廢水泥土塊等事業廢棄物竟遭非法掩埋於國有林班地，掩埋面積近300平方公尺，對國土保安與森林資源等危害甚鉅，旋即報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。

經長期調查，於2021年12月中旬持法院核發搜索票，搜索、查緝沈姓、何姓嫌疑人到案，據悉，何嫌等人為牟取不法利益，以合法土方證明，非法掩埋廢棄物，沈嫌未領有廢棄物清除、處理許可文件，逕行從事廢棄物清理工作，涉嫌違反廢棄物清理法相關規定，訊後送辦。

保七總隊第八大隊呼籲，年關將近，如有大型垃圾或廢棄物需要清除，請洽詢有合格處理、清除廢棄物證照之業者處理，該大隊與屏東林管處將會加強合作查緝違法情事，維護國土安全，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，不僅需負責將廢棄物妥善清除處理及污染場址復原外，亦會移送法辦，面臨最重5年刑責，並得併科最高新臺幣1500萬元罰金，請民眾切勿以身試法。