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婆媽不怕資訊外流！全聯通過智慧財產管理A級認證　超市業唯一

▲▼全聯實業今獲頒TIPS智慧財產A級認證，由經濟部工業局長呂正華頒發證書，全聯法務暨公共事務室特助李昱駪出席。（圖／業者提供）

▲全聯實業今獲頒TIPS智慧財產A級認證，由經濟部工業局長呂正華頒發證書，全聯法務暨公共事務室特助李昱駪代表領證。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心近年衝刺發展數位轉型，開發支付系統PX Pay、電商PXGo!，帶動不少長輩、婆婆媽媽們使用，成為推廣中高齡族使用支付平台的最佳範本。去年首次申請國內智慧財產管理認證審查，即順利通過；日前更獲頒國家級TIPS－A級證書，顯示營運機密管理和系統後台維護上的專業，降低風險並防止外流。

經濟部在24日舉行TIPS頒獎典禮，全聯獲頒國家級TIPS－A級證書（Taiwan Intellectual Property Management System），由全聯法務暨公共事務室特助李昱駪出席領證，此證書形同表彰全聯在營運機密管理、數位轉型系統後台維護上的專業。

全聯表示，零售品牌速度快且變化多元，從實體通路到後端的資訊系統，都需要建置完善的智財制度，特別商標為行銷利器，針對廣大的合作供應商與消費者，須建構完善的智慧財產安全防護網。因此2021年第一次導入TIPS認證系統，申請過程不容易，而此次通過國家級的檢驗，期望妥善保留與管理全聯各項技術性成果，降低風險並防止外流，並提升內部全體同仁對智財法規遵循的標準認知，帶動公司治理朝向永續發展。

▲▼全聯福利中心PX Pay，9/1起將推出全新「滿月紅利」會員制度。（圖／全聯福利中心）

▲全聯電子支付PX Pay成長迅速，還帶動不少長輩、婆婆媽媽們使用。（圖／全聯福利中心）

TIPS是由經濟部工業局委由資策會科技法律研究所由2008年起推動的「企業建置智慧財產管理制度計畫」，藉由TIPS來建立公平、公正之驗證機制，輔助企業取得具備智慧財產管理能力證明，而申請過程十分嚴謹，TIPS單位需至企業做稽查，例如：檢視企業資訊單位機房的保密措施，商標部分還需審視設計過程，同時監督企業教育訓練課程，提供員工研修證明。

2021年申請TIPS認證通過之企業達64家，其中科技業與製造業為大宗，零售業則為2家，全聯是「超市業唯一」獲頒認證的企業。

全聯提到，每年舉辦智財相關教育訓練2～3場，透過制定智財管理手冊、商標管理辦法、研發及專利管理辦法等、契約管理辦法等文件，強化企業對於智慧財產的意識；另外，透過TIPS驗證也能隨時檢視企業經營之管理流程是否合格，未來也將運用核心業務打造多元的永續價值，同時發揮正向影響力，帶領同仁、供應商、消費者實踐美好生活。

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