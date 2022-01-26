餐廳內用怕染疫！戶外用餐較安全？醫搖頭：30秒「噴出一萬個飛沫」

▲一般人認為，室外用餐染疫的風險較低，但醫師強調「感染風險沒有比較小」。（圖／記者陳豐德攝）

記者張乃文／綜合報導

自桃園西堤群聚案爆發後，對於室內外用餐的防範，不少人有諸多疑惑。其中，許多人認為，室外通風良好相較於封閉的內部空間，可不用太過擔心病毒傳播。不過，有醫師分享日本研究顯示，「室外感染風險並沒有較小」，且過年到了，還是待在家和家人用餐好過於在外。

餐廳內用餐不斷傳出染疫事件，胸腔暨重症專科醫師黃軒也引用日本研究「其實不論是在室內還是戶外，都同樣有染疫風險的。」醫師逐一分析結果，研究小組設想10人圍在戶外桌子旁，不戴口罩下，大家彼此歡暢交談的場景，來推算民眾在外的飛沫散布距離，結果顯示「30秒的聊天過程，可產生約一萬個飛沫。」

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若設定在無風狀態下，戶外面對面交談，說話者的飛沫可到達1公尺，而正對面的人將受到整體飛沫約10%影響。那若是微風狀況呢？黃軒指出，一旦戶外空間吹起每秒0.5公尺到1公尺的微風時，飛沫擴散範圍將更廣，說話者的正面和下風處的人，受到飛沫影響最大，也證明，「感染風險比無風狀況更為增加。」

黃軒表示，很多人直覺認為到戶外用餐是安全的，但跟室內環境進行比較後，研究人員要提醒大家「室外感染風險，並沒有因而減少。」

至於即將到來的過年圍爐活動，黃軒建議，還是外帶回家，在家和自己家人享受家庭溫暖，好過於在外用餐，走春時也不要去郊遊踏青聚餐，因為在戶外的風吹下，「你的飛沫傳播可能會更廣，更大的。」