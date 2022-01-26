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英搖滾傳奇艾爾頓強確診！　打完3劑「突破性感染」演唱被迫取消

▲▼ 歌手艾爾頓強（Elton John） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲歌手艾爾頓強確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國74歲傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）確診COVID-19，據了解，他已經接種完加強劑但仍發生突破性感染，導致他告別巡迴演唱會在德州的2場場次必須延後。

綜合外電報導，今年3月即將75歲的艾爾頓強正在進行「Farewell Yellow Brick Road」巡迴演唱，中文直譯為「永別黃磚路」，這條路是綠野仙蹤中著名的一條路，指人在年輕時一無所有，天真以為追求夢想、名聲就是一切。

艾爾頓強在25日當天於Instagram上向粉絲們公布消息，他表示每當要更改表演時間他都會感到非常失望，「我真的很抱歉造成你們的困擾，但我想要保護我自己和我團隊的安全。」

預定25、26日在德州達拉斯美國航空中心舉辦的2場場次，因為艾爾頓強在25日當天確診被迫取消。美國航空中心在官網發布消息，「由於艾爾頓強確診COVID-19，非常遺憾原定1月25日和26日的巡迴演唱場次被迫取消。相當幸運地，艾爾頓強已經完全接種也打了追加劑，目前僅有輕微症狀。粉絲們可以把票保留下來，近期很快就會公布更改後的演唱會時間。艾爾頓和永別黃磚路巡迴演唱人員都期待盡快回到舞台上。」

▲▼英搖滾傳奇艾爾頓強確診！　打完3劑「突破性感染」演唱被迫取消。（圖／翻攝Instagram）

▲艾爾頓強在Instagram限動發布消息。（圖／翻攝Instagram）

除了美國航空中心的場次延期，艾爾頓強預計在本周末於阿肯色州小石城（Little Rock）和奧克拉荷馬市的演唱會場次也取消。

其實這次巡迴演唱會最初敲定的時間是2018年9月到2020年3月，但2020年因全球正經歷第一波封城影響，巡迴演唱被迫取消，直到近期才恢復演唱，而艾爾頓強本人在一月稍早也才剛動完手術，最近一場演唱會是19日在紐澳良的表演。

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