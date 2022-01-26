北京清華「新型發動機」飛行試驗成功　專家：一環節美國多次失敗

▲北京清華「新型發動機」飛行試驗成功。（圖／翻攝自央視，下同）



記者林彥臣／綜合報導

北京清華大學航天航空學院成功試驗「噴霧燃燒與推進實驗室新型發動機飛行演示」。大陸軍事專家宋忠平對此表示，能做到發動機進氣道實現「高效吸氣」就是突破之一，美國在這個技術環節曾多次失敗。

根據《環球時報》報導， 試驗任務由清航「大興號」兩級火箭助推執行，一級火箭分離後，二級火箭將任務段發動機推到預定高度和速度，發動機進氣道實現高效吸氣，供油系統將航空煤油霧化噴入燃燒室，點火系統順利啟動，燃燒室進入預定燃燒狀態，發動機穩定工作，獲得持續推力，試驗取得圓滿成功。

試驗說明，中國已經掌握該新型發動機的自主研發與工程實現能力，在新型空天動力領域躋身世界前列。

空氣動力學家、航天技術專家黃志澄對《環球時報》表示，這是清華大學師生們做的一個關於高超音速新型發動機的飛行試驗，目前世界上做的飛行試驗主要集中於超燃發動機，大概有兩種形式，一是由飛機發射火箭，過程中有一個平飛段，另外一種就是清華大學此次試驗，由兩級火箭垂直發射，加速前進。

1990年代初俄羅斯就做過類似試驗，當時美國也參加了試驗，但國際上對這種試驗存在不同意見，一種觀點認為在加速段很容易達到超燃（燃料在高超音速氣流中進行燃燒），但另一種觀點認為，內部的燃燒並不是超燃。

此後美國和澳洲合作進行了類似試驗，試驗飛行了十幾次，取得了很多研究成果，直至今天美澳仍在合作進行研究。

黃志澄表示，清華大學此次試驗是否實現了新的突破主要是看有沒有產生正的推力。尚待公開數據進行研究分析，作為一所大學，進行此類實驗探索新的發動機概念可喜可賀，其成果可以促進大學的基礎研究逐步與工程融合。

軍事專家宋忠平則對此表示，超燃沖壓發動機是高超音速導彈和空天航天器的重要動力，中國已經具備比較成熟的沖壓發動機技術，清華大學的這次試驗實現了「發動機進氣道實現高效吸氣」，意味著技術驗證已經成功，即將進入工程驗證階段，「能做到發動機進氣道實現高效吸氣就是突破之一，美國在這個技術環節曾多次失敗。」

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