和鬼滅之刃、小丸子過新年 夢時代加碼抽「黃金虎」

▲高雄夢時代農曆春節期間推出鬼滅之刃、櫻桃小丸子限定展覽，民眾除了可以拍照打卡，還有機會帶走近6萬元的「黃金虎」。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

大家都想好春節要去哪裡走春拍照了嗎？超夯《鬼滅之刃》動畫電影角色，我妻善逸化身3米高充氣偶，巨大身姿就出現在高雄夢時代1F時代光廊。

民眾表示，「因為剛剛好路過，看到喜歡的善逸就想要來拍照，Hello Kitty、OPEN小將，然後這些特賣會我都有去參觀。」還有超人氣日本漫畫《進擊的巨人》森林場景，民眾可以和「艾連」、「米卡莎」、「阿爾敏」戰鬥的帥氣身姿拍照留念，以及刀劍神域最初的羈絆，林中小屋場景是南部獨家限定，還有新春福袋下殺五折起。

▲▼《鬼滅之刃》我妻善逸3米高充氣偶、《進擊的巨人》森林場景，吸引民眾拍照打卡。（圖／記者謝盛帆攝）

民眾表示，「因為看到那個FB上面有介紹文章，就來這邊想說來逛一下商品，看到這邊的場景所以就來拍照，自己本身也是刀劍神域的粉絲。」另一位民眾也表示，「放假剛好和朋友約，一起來逛逛，剛好知道有動漫的展在這邊，因為剛好最近有在追那個進擊的巨人，然後看到這裡有它的周邊，所以想要來這邊逛逛看看。」

▲「反應過激的貓」五週年期間限定店，參加遊戲就有獎品可領。（圖／記者謝盛帆攝）

貓奴們必看的日本貼圖人氣王，「反應過激的貓」五週年期間限定店，移師高雄統一夢時代，整個展區免費入場。現場設有日本傳統的福引搖，參加民眾就有機會把趴姿公仔帶回家，各種風格打卡牆讓民眾拍個過癮。

▲▼櫻桃小丸子展區設置拍照打卡牆，超卡哇伊商品也吸引民眾搶購。（圖／記者謝盛帆攝）

以三年四班同學為主題打造的場景，每一個角色都是粉絲們兒時回憶殺，周邊商品也很夯，超Ｑ抱枕印有櫻桃小丸子、小玉、花輪、美環等圖案。

▲百貨內的佈置充滿年節氣氛，春節加碼抽價值6萬元的「黃金虎」。（圖／記者謝盛帆攝）

不僅如此，9天連假期間使用夢時代聯名卡，滿3000加送100元抵用券，icashpay則是滿3000加送300元，大年初一到大年初六，單筆消費滿2000元加碼送刮刮卡，每天限量2022張，有機會刮中價值約6萬元的周大福皇者風範「黃金虎」，以及沙發按摩椅、跑步機等等，逛街、拍美照的同時，大家不妨也來試一下手氣。