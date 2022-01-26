奧姆教在「東京地鐵沙林事件」5年前　就已展開武裝計畫！

▲東京地鐵沙林毒氣事件造成13死、6000多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

●精選書摘

早早就進行的武裝計畫

奧姆在一九九〇年左右就已經開始準備武裝化計畫。井上（前教徒）寫說，他在被逮捕後，搜查官給他看了曾經是麻原親信（隸屬於策劃武裝化的第二層級的某小組）的幹部所寫的筆記，問他裡面的內容。筆記中記錄了麻原曾向那名幹部指示過的構想：藉由武裝革命建立政權。

「上面記錄的是：以BC武器（※ B為biological，細菌武器;C為chemical，化學武器）為主，於首都圈發起武裝革命，破壞國家的中樞機關，再建立屬於教團的政權；為此，必須先準備好官僚組織。

接下來又記錄：那個組織就是法皇官房信徒廳，由主要幹部擔任官僚組織的頭領，進行各種運作，接下來為了盡速施行新的法律制度，由A小組負責準備。當時我零星地見過──還有A在做這種準備，所以這可以說是戰略構想的綱要。」（摘自井上的手記）

從麻原的原音錄音帶中可以確定的一點是，奧姆在一九九〇年眾議院選舉前的武裝化計畫是在波野村進行的。此武裝化計畫由於井上等人的諜報活動，並未洩漏給警察。在奧姆的中樞，武裝化計畫以超乎井上想像的方式在進行著。

▲奧姆真理教教主麻原彰晃與幹部井上嘉浩。（圖／達志影像／美聯社）

打算先發制人

奧姆內部正準備朝武裝化邁進的同時，警察卻沒有動作。原來是當時日本沒有法律可以取締製造沙林。雖然松本沙林事件已經發生，但在偵查上卻缺乏臨門一腳。

井上揭露了一個事實：「其實，這時麻原打算先發制人。」

據說麻原表示：「快的話過完新年就會宣布，宗教戰爭的『前哨戰』開打。」他打算撒下七十多噸的沙林，對首都發動攻擊。

「關於武裝革命的戰術，據我所知，時間在松本沙林事件後（九四年）的八月左右，由早川氏（早川紀代秀，奧姆的建設大臣。死刑定讞）負責；他極為隱密地租下皇居周圍十處店面與大樓，打算作為散布沙林的據點。千代田區有平河X－X－X等五處；中央區有銀座X－X－X等三處；港區有赤坂X－X－X1等兩處。在偵查階段中，我與搜查官的幹部一同從扣押的資料中找出這十處地址，並畫在地圖上。幹部的結論是『這些物件的用途是什麼，查不出來』，還喃喃自語：『這要是可以列為證據，那可是內亂罪啊。』

大量沙林需要大量藥品、合成技術。九五年元旦，媒體爆料後，為了能夠確實生產沙林，奧姆就不在第七薩諦安大樓，而是將生產場所移到實驗室等級的設施（上九的奧姆真理教附屬醫院專用大樓地下），也製造了兩萬個小型噴灑器、大型直升機，更大量製造AK步槍。

▲早在東京地鐵沙林毒氣事件前，奧姆真理教就已多次發動大大小小的恐怖攻擊。（圖／路透社）



其目的是發動武裝政變，奪取政權。可以確定的是，奧姆打算破壞這十處據點所圍起來的皇居周邊地區，也就是國家中樞機關的所在地。」（摘自井上的信件）

但是，九五年元旦，讀賣新聞頭版爆料奧姆與沙林的關係。井上描寫了麻原知道此事的反應，如下：

「我進入房間後，松本氏（麻原）很有朝氣地問說怎麼了。我還記得那時什麼都不知道的麻原看起來很悠哉。我跟他報告完報紙的內容後，松本氏光聽到標題的部分就臉色一變，高喊曼殊室利2，叫來村井先生，然後命令村井先生看完新聞報導，再唸給他聽。那時村井先生顯然內心動搖了，他的聲音似乎在顫抖。接下來由於遠藤先生也在三F，也被叫來房間，松本氏告訴遠藤先生報導的事，遠藤先生便屏氣凝神地看著報紙。

這時松本氏指示村井先生與遠藤先生提出化學領域相關的對策。接著他又指示，這次不要馬上搬走東西，假裝什麼事都沒有，這篇報導一出來，我們如果做出反應，用卡車之類的搬走東西，就正中他們下懷，他們可能會在那裡守株待兔，所以就照正常行動來掩飾一切。我沒有想到這點，覺得好驚訝，竟然可以預料到對方會有這一步。

這件事情之後，松本氏為了第七薩諦安大樓的事很嚴厲地斥責村井先生。松本氏對村井先生說，明明文殊菩薩說過十二月底前可以完成七T（或十T），結果沒有做到，就變成了這個鬼樣子，神明就說了整個十二月要做到好，但因為你沒有做好，現在該怎麼辦。我從來沒看過他對村井先生發那麼大的脾氣。」（摘自井上的手記）

麻原對強制搜查很警戒，當天就指示將沙林與工廠藏好。奧姆與警方你瞪著我、我瞪著你的日子還持續著。

九五年二月，東京都內發生由奧姆引起的公證所事務長被監禁致死事件。該事件成了導火線，警方決定由具有壓倒性動員力的警視廳領軍，同步強制搜查奧姆。行動日是三月二十二日。但是在那兩天前，即三月二十日，發生了地下鐵沙林事件。

作者：NHK特別節目採訪組

譯者：劉冠宏

摘自：凌宇《衝破封印的心靈魔物：奧姆真理教事件未解之謎議》

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