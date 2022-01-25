陸今年對台工作軟硬兼施　汪洋「反獨促統、加強兩岸青年交流」

▲中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋召開對台工作。（圖／新華社）

記者任以芳／北京報導

2022年對台工作會議今（25日）在北京舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議發表重要講話。他強調，台海方向不確定不穩定因素增多，對台工作依然以「兩岸一家親」為主軸，並且加強台灣基層民眾和青年交流。話鋒一轉，汪洋強調堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統強大陣線。

汪洋說，對台工作牽動黨和國家事業全局，事關中華民族偉大復興。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，穩中求進、守正創新，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

汪洋指出，2021年台海形勢嚴峻複雜，風險挑戰突出。各地區各部門認真貫徹落實黨中央決策部署，攻堅克難、砥礪奮進，有力塑造統一大勢，堅決開展涉台鬥爭，持續推動兩岸融合發展，付出了艱苦努力，取得了積極成效，成績值得肯定。

▲大陸對台工作加強「反獨」和「兩岸青年交流」。（圖／翻攝央視CCTV+）

汪洋強調，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定不穩定性增多。既要增強歷史自信，看清祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。要發揚鬥爭精神，堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統強大陣線。

汪洋說，要秉持「兩岸一家親」理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透我對台大政方針的核心意涵，引導廣大台胞堅守民族大義、辨別是非真偽。

報導指出，本次會議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議。國務委員王毅出席會議。會議以電視電話會議形式召開。中央黨政軍有關部門和各地有關負責同志分別在主、分會場出席會議。

