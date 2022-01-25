　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

年關難過　台南市議會慰問學甲95歲高齡阿嬤

▲台南市議會郭信良議長與蔡秋蘭、方一峰等議員，以及張明寶區長一同前往慰問95歲學甲阿嬤，發給慰問金5萬元，讓李家先度過眼前難關，得以安心過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長與蔡秋蘭、方一峰等議員，以及張明寶區長一同前往慰問95歲學甲阿嬤，發給慰問金5萬元，讓李家先度過眼前難關，得以安心過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

與小兒子同住在台南市學甲區的李魏阿嬤，已經高齡95歲，臥病在床20多年，家中經濟困難，亟需外界援助，台南市議會郭信良議長25日與蔡秋蘭、方一峰等議員，以及張明寶區長一同前往慰問，陳昆和、蔡蘇秋金議員、陳亭妃委員服務處人員也到場關心。

郭信良議長指出，生育了6名子女的李魏阿嬤年事已高，子女陸續離世，僅剩四女兒與小兒子，然而小兒子罹患肺癌，已至末期，病情嚴重，平時由已出嫁的四女兒回來照顧母親與弟弟。

看到房子裡的物品井井有條，兩位病人身上也無異味，郭信良議長稱讚阿嬤的四女兒用心照顧，展現對家人的深厚情感；但四女兒已經64歲，本身也有慢性病，一家人的處境實在令人擔憂。

台南市議會發給慰問金5萬元，讓李家先度過眼前難關，得以安心過年。李家現為中低收入戶，區公所正受理李家低收入戶之申請，郭信良議長特別請區長協助加緊辦理，讓李家能得到較多的經濟扶助。

巧合的是，台南市議會慰問的同時，有兩位民眾自行開車來到李家（學甲區三慶里11鄰新芳45號），帶來小額的捐款，並為李家加油打氣。郭信良議長說，李家人之前為了醫療支出，四處借貸，希望藉由市議會的呼籲，吸引各界愛心人士及慈善團體伸出援手，一起幫助李家。

ET快訊
快訊／高雄女打完莫德納第3劑　倒地死亡
快訊／林秉樞暴打女友遭起訴　高嘉瑜回應了！
學測慘劇！他驚覺完蛋「整題0分」　一票考生也崩潰
29歲女模「買上等精子」生混血美娃！　4年後近況曝光
快訊／囚禁暴打「港湖女神」高嘉瑜　林秉樞遭起訴
快訊／高雄義享天地宣布：緊急閉店清消1日！
台南Josh爆「想跟前女友復合」成失控引爆點　Amber發聲
徐薇「在家昏倒失去意識」送急診！　病因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年關難過　台南市議會慰問學甲95歲高齡阿嬤

斗南鎮公所整合善心企業捐年菜　率公所員工溫馨助弱勢

台南市酒駕防制　黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

台南市道安精進作為　黃偉哲：對症下藥整頓交通

台南市今新增2例確診個案　黃偉哲呼籲落實防疫春節接種疫苗不停歇

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

年關難過　台南市議會慰問學甲95歲高齡阿嬤

斗南鎮公所整合善心企業捐年菜　率公所員工溫馨助弱勢

台南市酒駕防制　黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

台南市道安精進作為　黃偉哲：對症下藥整頓交通

台南市今新增2例確診個案　黃偉哲呼籲落實防疫春節接種疫苗不停歇

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘...醫曝驚悚原因

Omicron難擋！日本擬將「防疫重點措施」擴及34地　實施至2／20

汐止休旅車翻覆！女駕駛吃感冒藥上路　愛睏撞護欄慘了

好市多回饋金「隱藏用法」現在才知道！網狂問細節：店員都沒說

大一4番范育銓關鍵全壘打　國體勇奪隊史第9冠

旺宏2021第四季賺逾36億元、EPS 2元　看好旗下所有產品線

基隆威海營區舊營舍開始拆除　年內完成軍港西遷工程還地航港局等

洋砲增添比賽可看性　高國輝希望比賽用球品質穩定

《御史與祚怡》金惠奫的4件事！演過多部大劇、私服穿搭太圈粉

神力阿伯！男跌倒骨折誤認輕傷　開貨車遇臨檢急找警察救命

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

立法院通過酒駕罰則修正案是忍無可忍！

黃偉哲視察春安工作首日臨檢

聖母廟國際高空煙火、炸蜂炮延期

色男對女友女兒下藥綁架性侵重判11年

台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒

勞動部出錢挺企業育才

手搖飲知名品牌堅持凍漲

桃園開設11處社區臨時採檢站

水溝出現一隻手　男採藥抗疫受

小黃不熟路況讓友人酒駕釀1死1傷

落實5大防疫措施　台東即日起加強稽查

奇美食品贈送南消天下第一包

小貨車與大貨車對撞　駕駛乘客3人送醫

屏東漁業廢棄物回收寫下歷史新頁

更多熱門

相關新聞

黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

據台南市警局統計指出，2021年共計取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪4232件，顯示民眾酒駕情形仍多，台南市長黃偉哲25日市政會議指示，酒駕防治，執法和宣導雙管齊下。

黃偉哲：對症下藥整頓交通

黃偉哲：對症下藥整頓交通

台南永康就業中心捐款助公益

台南永康就業中心捐款助公益

台南立人國小幼兒園新建園舍動土

台南立人國小幼兒園新建園舍動土

台南春節不發紅包

台南春節不發紅包

關鍵字：

年關難過台南市議會慰問

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

快訊／全聯開出1張千萬發票

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

納豆女友依依心疼發聲！

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面