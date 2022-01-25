年關難過　台南市議會慰問學甲95歲高齡阿嬤

▲台南市議會郭信良議長與蔡秋蘭、方一峰等議員，以及張明寶區長一同前往慰問95歲學甲阿嬤，發給慰問金5萬元，讓李家先度過眼前難關，得以安心過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

與小兒子同住在台南市學甲區的李魏阿嬤，已經高齡95歲，臥病在床20多年，家中經濟困難，亟需外界援助，台南市議會郭信良議長25日與蔡秋蘭、方一峰等議員，以及張明寶區長一同前往慰問，陳昆和、蔡蘇秋金議員、陳亭妃委員服務處人員也到場關心。

郭信良議長指出，生育了6名子女的李魏阿嬤年事已高，子女陸續離世，僅剩四女兒與小兒子，然而小兒子罹患肺癌，已至末期，病情嚴重，平時由已出嫁的四女兒回來照顧母親與弟弟。

看到房子裡的物品井井有條，兩位病人身上也無異味，郭信良議長稱讚阿嬤的四女兒用心照顧，展現對家人的深厚情感；但四女兒已經64歲，本身也有慢性病，一家人的處境實在令人擔憂。

台南市議會發給慰問金5萬元，讓李家先度過眼前難關，得以安心過年。李家現為中低收入戶，區公所正受理李家低收入戶之申請，郭信良議長特別請區長協助加緊辦理，讓李家能得到較多的經濟扶助。

巧合的是，台南市議會慰問的同時，有兩位民眾自行開車來到李家（學甲區三慶里11鄰新芳45號），帶來小額的捐款，並為李家加油打氣。郭信良議長說，李家人之前為了醫療支出，四處借貸，希望藉由市議會的呼籲，吸引各界愛心人士及慈善團體伸出援手，一起幫助李家。