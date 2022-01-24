止汗劑狂射胸前　手一彈「乳頭噴飛」爆血！男大生悲劇：2點沒了

▲ 止汗劑挑戰2014年在歐洲掀起風潮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男大生日前分享自己悲劇的經驗，在網路上引發熱議。他過去在眾多同學面前挑戰歐洲風靡一時的「止汗劑挑戰」（Aerosol Challenge），將二罐止汗噴霧噴在乳頭上，同學伸手輕彈他二邊乳頭後，乳頭竟當場脫落，「現在我沒有乳頭了。」

根據《利物浦迴聲》，這名就讀利物浦大學的男大生說明，他15歲時想獲得朋友的關注，在學校更衣室眾多學生目光之下露出上身，接著一名男同學將整整二罐除臭止汗劑噴在他二邊乳頭上，當時根本沒想到自己餘生都將過著沒有乳頭的生活。

男大生提到，「一開始只覺得涼涼的，沒什麼大不了，接著開始燃燒，你只能默默等它結束。一切都還好，接著那個剛剛讓我乳頭結凍的男孩輕輕彈了我二邊的乳頭，然後就掉了。」當時那名男同學一彈，他乳頭的顏色就變了，「那會痛，就像皮膚裸露在外。」

▲ 男大生接受止汗劑挑戰後乳頭消失。（圖／翻攝自Instagram）

當時他們在更衣室裡換下運動服，正要去上德語課。後來在德語課上，他胸前的傷口流血，在襯衫上留下二點血跡，就連老師都關心他，需不需要去保健室，而他失去乳頭的消息也很快就在校園裡傳開。如今他本該是乳頭的位置一片平坦，且呈現黑色。

「止汗劑挑戰」2014年在歐洲掀起流行，參加者會持續且近距離朝自己身上噴射止汗劑，看誰能撐得更久。當時便有皮膚科專家警告，這種行為恐怕導致低溫燙傷。

男大生則表示，就算現在重回15歲那天，他還是會照做，但仍敦促有意挑戰的人應多加小心，「我之所以讓自己處於這個境地是因為我接受挑戰，但回想起來真的太蠢了，現在我沒有乳頭了。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》