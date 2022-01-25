「春節症候群」引爆單身者恐慌　醫：可用疫情避開社交聚會緩解

▲醫師提醒可以疫情為由避開春節社交聚會，緩解精神官能症壓力。（圖／衛福部彰化醫院提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

身為家中獨子的張姓男子在年滿35歲後，近10年來每逢過年時，就被長輩詢問感情狀況，但崇尚獨身主義、又是焦慮症患者的他無法對父母和長輩明說，每年此時就會造成心理不適，今年更面對疫情夾擊的壓力；衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行指出，精神官能症者或內心脆弱者若無法面對春節社交、產生「春節症候群」，用疫情為由避開聚會也是一種選擇。

陳羿行說，新冠肺炎疫情去年中旬爆發社區感染，憂鬱症和焦慮症等精神官能症者增加，主因是擔心染疫導致心理壓力，有人動不動就頻繁自我快篩，以及家人相處時間變長、引發摩擦，或社交模式改變、生活失序；而變異株Omicron自去年底來襲至今，更使內心脆弱或有憂鬱、焦慮症者又出現恐慌症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行。（圖／衛福部彰化醫院提供）

陳羿行指出，隨著春節到來、過年親友聚會聯誼，常見單身者被親友追問何時結婚、結婚者被問何時生小孩、買房子，或工作薪資被拿來比較，以及許多各自的困擾問題等，就會引發困擾多人的「春節症候群」，造成心理不舒服，出現吃不下、睡不著、恐慌、鬱悶或焦慮等情況；而對一般人而言，不舒服的情緒幾天就過了，但對精神官能症患者或心理層面比較脆弱者，恐會持續很久。

陳羿行表示，對於疫情引發恐慌的精神官能症狀者，以緊張、煩躁、失眠、悲傷、作息混亂、體重下降、肩頸緊繃、頭痛、心悸等自律神經異常者較多，通常會建議他們多運動、利用視訊等工具維持社交接觸，不要封閉自我，症狀較嚴重者才會開藥、降低焦慮的情緒及減緩身體症狀。

而對於「春節症候群」患者，陳羿行呼籲周遭親友給予精神支持，若仍無法紓解，最好求助專業醫師；而今年如果無法平常心面對，反可以用疫情為由婉拒聚會、避開心理壓力，是另一種可以處理的方式。