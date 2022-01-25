警察偷同事錢丟官　再盜超商枇杷膏被逮！妻揭他偷拍胞妹私處求離

▲張男2度偷拍妻子妹妹隱私部位，妻子心灰意冷求離婚。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

台中市張姓男子原本在派出所擔任巡佐，他2019年遭指控偷走同事錢包內的100元、3度開啟同事勤務櫃行竊未遂，失去警職，2年後又因在超商偷東西被逮，其妻則揭開張男曾偷拍她2個妹妹的私處，請求離婚獲准。

根據判決書內容，張男2017年12月至2019年5月間在台中市某派出所擔任巡佐，2019年1月29日在所內寢室翻找未上鎖的勤務櫃，偷走同事皮夾的100元現金，同年4月又3度翻看同事勤務櫃行竊未遂。

張男當時辯稱他在2012年就開始治療精神疾病，不過法官認為他在犯案時未受疾病影響，判處拘役40日、緩刑2年，張男也因此丟失警職。

張男後續從事月入僅2萬元的臨時工，去（2021）年又被抓到在超商偷竊，於1/24、25、28及2/1間先後拿走維他命C、枇杷膏、牛肉乾、葉黃素等，超商店長依監視器畫面提告，張男又辯稱其精神疾病發作，不能控制自己的行為，不過法官仍認為他意識清楚，依竊盜罪判他拘役50日、可易科罰金。

張妻實在難以忍受，去年底向法院訴請離婚，更提出張男1995年陪她回娘家時，偷裝針孔攝影機拍攝她妹妹的私密處，家人當時選擇原諒，但張男2017年時又用相同手法拍她另個妹妹的私處，被依妨害秘密罪起訴，不過妹妹最後將告訴撤回。

張妻另指控，張男曾在去年5月間強行與她發生性行為，法官認為，張男身為警察，還犯下竊盜、妨害秘密等案件，更不尊重張妻，造成其精神痛苦，婚姻關係難以維持，判准離婚。